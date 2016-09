Marco Antônio e Rina Grossi visitam comerciantes na “Dep. Dênio Moreira”

CARATINGA – A “equipe do 14” esteve na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho onde os candidatos visitaram os comerciantes e conversaram com as pessoas que por ali transitavam.

O “Santa Cruz” foi o bairro onde Marco Antônio mais trabalhou, onde mais obras e projetos foram realizados. Só neste bairro, Marco Antônio construiu 21 muros de contenção e proteção, que preocupavam a comunidade, que vivia em risco de morte com eventuais acidentes. Um desses muros foi construído na Rua Dep. DênioMoreira de Carvalho, em frente àCasa Santos. Mais à frente, na Praça Marta Carli, um dos pontos de maior concentração do Bairro, foi a retirada a pedido da comunidade, igreja e comerciantes, o mausoléu de concreto que oferecia perigo aos moradores e servia de esconderijo para pessoas estranhas, além de tira a visibilidade daquela Praça.

Ainda, na parte central do Bairro, foi instada junto à ESF – Estratégia de Saúde da Família, um ambulatório que funciona das 08 da manhã até às 24 horas, todos os dias, atendendo também a um pedido antigo da comunidade. “Moro há décadas aqui nesta rua e nunca vi tantas obras pontuais serem realizadas a pedido da comunidade. Agradecemos pela sua responsabilidade com nosso bairro e nosso povo”, disse Zé Valim, morador.

A Funcime ganhou uma cobertura para a quadra esportiva e logo atrás está sendo construída uma creche, que em breve receberá novas crianças. A Vila Miralda ganhou asfaltamento.

A comunidade e comerciantes locais puderam reconhecer e agradecer a Marco Antônio, por ter atendido a tantos pedidos da população local que o recebeu de braços abertos.