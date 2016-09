Antônio Ney destaca seus resultados e se diz apto para competição de Jiu-Jitsu em Mariana

CARATINGA –Amanhã, Antônio Ney da Silva Lourinho, faixa-preta 3º grau de Jiu-Jitsu, estará em Mariana disputando mais competição e novamente ele espera subir ao pódio.

Antônio, que é patrocinado pelo Bolsa-Atleta da Prefeitura de Caratinga, também é o professor responsável pela equipe Black Norte e as aulas acontecem no salão da igreja presbiteriana, na Rua Coronel Antônio da Silva (Rua Nova). “Ano passado fui terceiro lugar no Mundial e no Sul-americano. Já em 2016, foi terceiro na Copa Leão Dourado, que é uma das mais tradicionais de Minas Gerais. Também alcancei o primeiro lugar na Copa do Mundo e no Brasileiro, disputado em Belém/PA”, lista Antônio Ney.

Sobre a competição em Mariana, Antônio Ney avisa que se preparou adequadamente e espera repetir seus resultados. “Empenho-mepara sempre representar Caratinga da melhor forma possível”.