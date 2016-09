Paróquia Senhor Bom Jesus prepara 29ª edição do jubileu

CARATINGA- Na próxima quarta-feira (7) tem início o XXIX Jubileu do Senhor Bom Jesus, com o tema: “Jesus Cristo, rosto da misericórdia do pai”. Como acontecem todos os anos, padres de outras paróquias são convidados para as celebrações diárias que irão acontecer às 15h e às 19h30, além das confissões; na Paróquia Senhor Bom Jesus, à Praça Marta Carli, Bairro Santa Cruz.

No dia 7, a missa acontecerá às 19h30. Já dos dias 8 a 10 de setembro serão dois horários para as celebrações: 15h e 19h30. No dia 11, a programação será um pouco diferenciada com três horários de missa, 7h, 15h e 19h30, com cânticos de louvores em seguida. Nos dias 12 e 13, missas às 15h e 19h30 e no dia 14 será celebrada a “Festa da Exaltação de Santa Cruz”, com duas missas nos mesmos horários do dia anterior.

Além da programação especial, haverá atendimento de confissões em todos os dias do jubileu, nos seguintes horários: 14h às 17h e 19h às 21h.