Caminhão desce em ribanceira na LMG 823

Acidente foi na divisa entre São Sebastião do Anta e São Domingos das Dores

DA REDAÇÃO – Um acidente foi registrado por volta das 17h15 desta quinta-feira (1) na LMG 823, na divisa entre os municípios de São Sebastião do Anta e São Domingos das Dores. No veículo, placas de Governador Valadares, além do motorista, estava um ajudante.

O motorista do caminhão estava muito abalado e não quis gravar entrevista, segundo ele o veículo teria quebrado a barra da direção e isso ocasionou o acidente.

O caminhão desceu por uma ribanceira de, aproximadamente, 50 metros. Motorista e ajudante escaparam ilesos do acidente.