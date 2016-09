Dr. Welington e Dr. Giovanni visitam comerciantes

CARATINGA – Os candidatos Dr. Welington e Dr. Giovanni, da coligação ‘Por Uma Caratinga Mais Justa’, composta pelos partidos DEM, REDE, PRP, PT do B, PSD e PC do B, visitaram o Centro de Caratinga durante o dia de ontem. Pela manhã, eles andaram no calçadão (rua Miguel de Castro) e na José de Paula Maciel. Na tarde, eles caminharam pela avenida Olegário Maciel. Durante toda a caminhada, o apoio da população à candidatura era visível. Pessoas deixaram suas lojas para conversar com os candidatos, demonstrando apoio e confiança em uma Caratinga justa e mais humana.

Dr. Welington e Dr. Giovanni ouviram também queixas dos lojistas e comerciários, principalmente relacionadas a falta de estrutura do centro da cidade e a falta de estacionamentos. Outra queixa recorrente é em relação ao desemprego em Caratinga. Carlos Luiz Viana afirmou que esta é uma das principais deficiências da cidade hoje. “Espero que Dr. Welington e Dr. Giovanni olhem para o lado do trabalho. Está muito difícil, Caratinga está carente de trabalho. E tem a saúde também, que precisa ser transformada. Algo totalmente diferente. Eles estão no caminho certo, o povo quer propostas boas, e eles têm”, afirmou Carlos.

Outra que está firme com o Dr. Welington e Dr. Giovanni é a Maria Aparecida de Andrade. “Ele é tudo de bom, um homem do povo mesmo. Gosto demais dele. Humilde, simples, sempre com o povo, sempre com a gente. Caratinga precisa de um tempo novo, de mudança, de renovação. E Dr. Welington e Dr. Giovanni são o que a nossa cidade precisa, o que nossa cidade sempre sonhou”, afirmou.

Hoje, Dr. Welington e Dr. Giovanni fazem caminhadas nos bairros e visita a empresas pela manhã. À tarde, os dois estarão gravando programas para a TV e em reunião com a coordenação. À noite, reunião na casa de apoiadores.

Agenda do candidato para o dia de hoje

09h: Reunião com empresários

10h30: Caminhada com a comunidade

14h: Gravação de programas

16h: Reunião com coordenação

19h30: Visita a apoiadores