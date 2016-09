DA REDAÇÃO – No último final de semana aconteceu mais uma rodada da Copa Leste de Futsal. Os jogos foram realizados em Inhapim e Governador Valadares.

A Copa é dividida em duas microrregiões (Governador Valadares e Caratinga) e cerca de 500 atletas, distribuídos nas categorias sub 09, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17, participam da competição.

RESULTADOS