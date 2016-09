Participação especial da FUNEC na I Feira de Negócios Agropecuários

Fundação Educacional de Caratinga traz descontos, sorteios e o pré-lançamento da UNEC TV na Feira do Sicoob Credcooper

CARATINGA – A participação da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) na I Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper foi, de fato, muito especial. A instituição confirmou a sua importância para a comunidade de Caratinga e região – ela que atua em diversas áreas e desenvolve inúmeras

atividades sociais e de negócios -, através de brilhante participação no evento, cheia de atrações especiais, dentre elas sorteio de tablets e brindes, desconto na inscrição para o vestibular de Medicina 2017 e matrículas na Escola Técnica Prof. Jairo Grossi.

Foram três stands trazendo os

serviços da FUNEC na Feira: do UNEC, trazendo o concorrido vestibular de Medicina, os cursos ofertados pela Escola Técnica Jairo Grossi e a pré-estreia da UNEC TV; do Centro de Assistência à Saúde (CASU), com alguns de seus serviços; e do Centro de Reabilitação. O evento aconteceu na sexta-feira e sábado, dias 26 e 27 de agosto, no Ycambi Ranch, localizado na MG 415, conhecida como Rodovia do Álcool.

Para o cenário agropecuário, a Escola Técnica Jairo Grossi estava oferecendo matrículas nos cursos técnicos de Agricultura, Agropecuária, entre outros. Já o CASU esteve oferecendo aferimento de pressão, peso e glicemia, orientação nutricional e um pouco dos demais serviços prestados na sua unidade. “E hoje estamos também falando sobre o CASU Empresa e o CASU Família, que vão ser Planos de descontos que em breve estaremos disponibilizando para a população”, explica Paula Botelho, coordenadora das Atividades de Extensão do INCISA do UNEC.

“Nós temos a felicidade de estar participando da Feira com o CASU, o Centro de Reabilitação do UNEC, o Centro Universitário e a Escola Jairo Grossi. A título de curiosidade, temos mais de 30 mil atendimentos por mês na área da saúde, é muito grandioso para nós estarmos trazendo isso. Estamos, portanto, com muito carinho, muita dedicação, apresentando esse trabalho social que é feito e também com a UNEC TV, expor isso para a comunidade de Caratinga e mostrar que é a serviço da nossa cidade, é motivo de muita alegria”, conta o reitor do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), professor Antônio Fonseca.

“Extraordinário, com certeza os trabalhos trazidos pelo UNEC dignificam e abrilhanta nossa Feira, ficamos muito agradecidos por essa iniciativa e de ver a instituição participando conosco, mostrando os serviços que ela presta para Caratinga e toda a região. E como tudo que é do UNEC, certamente a TV também será um sucesso”, acredita o presidente do Sicoob.

Para o professor Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Administração e um dos responsáveis pela implantação da UNEC TV – ao lado de Luciano Rust e Solange Araújo -, a FUNEC tornou-se uma instituição imprescindível para Caratinga e região. “São muitos os benefícios apresentados pela I Feira de Agronegócios, inclusive o de fazer com que instituições como a FUNEC, com tanto para mostrar, possam apresentar à população um pouco do que ela é e representa para Caratinga e região. Estão de parabéns os organizadores da Feira. A FUNEC é focada em seu negócio e, acredite, não perdemos tempo em criticar o projeto dos outros, pelo contrário, torcemos para que as outras instituições cresçam e, principalmente, que atuem de maneira socialmente responsável, assim como atua a nossa instituição, trazendo tantos benefícios a milhares de pessoas e que a consolida como uma das mais importantes de toda a região de Caratinga. Iniciamos, agora, a nossa incursão na Televisão e, em breve, inauguraremos a UNEC TV. A população pode aguardar muita qualidade, muito conteúdo de uma TV realmente Educativa, único foco do nosso negócio”, registra o professor e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA.

Os candidatos que quiseram aproveitar a oportunidade para se matricularem no vestibular de Medicina 2017 contaram com a sorte: desconto de R$ 100,00 no valor da inscrição. “E esse preço segue até 31 de agosto. Recebemos aqui a comissão avaliadora do MEC e foi muito gratificante essa nota 4 em conceito para o nosso curso de Medicina, dentre uma pontuação de 1 a 5. Esse ano estamos abrangendo três dos quatro estados do sudeste: Vitória, no Espírito Santo, Campos, no Estado do Rio, Belo Horizonte e Caratinga, em Minas Gerais”, explica o reitor professor Antônio.

BOX

UNEC TV

Na oportunidade, o UNEC fez o pré-lançamento da sua grande novidade: a UNEC TV, com o propósito de agregar conhecimento e cultura à rede televisiva de Caratinga e região. Parte da equipe esteve presente, apresentando uma prévia do trabalho que será desenvolvido. A previsão é que a estreia oficial aconteça nos próximos meses.