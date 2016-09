Lions faz plantio de árvores nas áreas da Cantina Rainha da Paz

CARATINGA – Associados do Lions Clube Caratinga Centro, cumprindo programação estabelecida pelo Distrito LC 12 voltada para as comemorações do centenário de fundação do Lions Internacional, esteve realizando o plantio de mudas de árvores em áreas da Cantina Rainha da Paz, localizada no bairro Santo Antônio, dando continuidade ao seu programa deste ano leonístico. “Aproveitando o momento da visita, algumas informações sobre o cuidado com as mudas foram passadas aos assistidos desta instituição, que se comprometeram cuidar de todas elas”, informa a presidência do clube de serviços.

Conforme a direção do clube, faz algum tempo que o Lions Caratinga Centro tem promovido atividades semelhantes em alguns logradouros da cidade, “porque reconhece que é através das pequenas ações que são processadas mudanças nos ambientes e no comportamento das pessoas”.