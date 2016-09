Mudança no horário de visitas e de acompanhantes a pacientes do HNSA

Medidas também atingem o Pronto Atendimento Microrregional e a maternidade Grimaldo Barros de Paula

CARATINGA – Informação aos pacientes, acompanhantes e visitantes. Novos horários e critérios de visita a pacientes do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), Pronto Atendimento Microrregional (PAM) e maternidade Grimaldo Barros de Paula já estão valendo desde ontem. As mudanças permitem organizar o fluxo de pessoas nas unidades.

De acordo com a gerente administrativa do hospital, Amanda de Oliveira Maia, as mudanças irão beneficiar familiares, pacientes e funcionários da instituição. “Visa o melhor fluxo de pacientes e acompanhantes. A gente estava tendo um número muito grande de pessoas circulando entre a unidade. Isso pra gente era preocupante, por causa de infecção, todo esse transtorno que se traz da rua pra dentro do hospital e vice-versa. Então, a primeira intenção é diminuir esse fluxo de pessoas e gerar também um conforto maior para as famílias”.

Amanda ainda destaca que as mudanças prometem facilitar a rotina e permitir que as pessoas possam fazer suas visitas em de maneira mais flexível. “Estipulamos horários mais acessíveis, início do dia e final do dia; horário de visita mais estendido, não tem limite de pessoas, é só respeitar o critério de um por vez. Buscamos ações mais humanizadas, flexibilizar tanto para o familiar quanto para o paciente também”.

BOX:

Visitação Maternidade

Horário de visitas na maternidade: segunda-feira a domingo, de 14h às 16h, sendo que só entrará um visitante por vez para cada paciente;

Horário de visitas na UTI Adulto: segunda-feira a domingo, de 14h30 às 15h, sendo permitido dois visitantes por paciente;

Nos Apartamentos o horário de visitas é de 10h às 18h, sendo dois visitantes de cada vez;

No Centro Obstétrico não é permitido visitas;

São permitidos visitantes maiores de 12 anos em Clínicas SUS e maiores de cinco anos em apartamentos.

Acompanhamento:

Horário de troca de acompanhantes é de 7h às 8h e de 19h às 20h;

Entrada de acompanhantes será permitida somente mediante a apresentação de documento de identificação com foto (Identidade, Carteira de Motorista e outros).

A troca de acompanhantes só poderá ser realizada na recepção, após o acompanhante que está com o paciente sair;

De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, é permitido acompanhante ao menor de 18 anos;

É permitido um acompanhante para parturientes no pré-parto, parto e pós-parto imediato, de acordo com a Lei 11.108 de 7 de abril de 2005;

Não é permitido acompanhantes menores de 18 anos e acima de 60 anos;

Na realização de consultas e exames é permitido apenas um acompanhante.

BOX:

Visitação ao PAM:

Horário de visitas no PAM: segunda-feira a domingo, de 14h às 15h, sendo que só entrará um visitante por vez para cada paciente;

É permitido visitantes maiores de 12 anos em Clínicas SUS.

Acompanhamento:

Horário de troca de acompanhantes é de 7h às 8h e de 19h às 20h;

A troca de acompanhantes só poderá ser realizada na recepção, após o acompanhante que está com o paciente sair;

Entrada de acompanhantes será permitida somente mediante a apresentação de documento de identificação com foto (identidade, carteira de motorista e outros);

Não é permitido acompanhantes menores de 18 anos e acima de 60 anos;

Na realização de consultas e exames é permitido apenas um acompanhante;

Na sala de emergência não será permitido acompanhantes.

BOX:

Visitação no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora:

Horário de visitas no Hospital: segunda-feira a domingo, de 14h às 16h, sendo que só entrará um visitante por vez para cada paciente;

Horário de visitas na Emergência: segunda-feira a domingo, de 14h às 15h, sendo permitido um visitante de cada vez;

Nos apartamentos o horário de visitas é de 10h às 18h horas, sendo dois visitantes de cada vez;

São permitidos visitantes maiores de 12 anos em Clínicas SUS, e maiores de cinco anos em apartamentos.

Acompanhamento:

Horário de troca de acompanhantes é de 07h às 08h e de 19h às 20h;

A troca de acompanhantes só poderá ser realizada na recepção; após o acompanhante que está com o paciente sair;

De acordo com o Estatuto do Idoso, é permitido acompanhante para pacientes acima de 60 anos;

De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, é permitido acompanhante ao menor de 18 anos;

Acompanhantes para pacientes entre 18 e 60 anos serão avaliados pela Enfermagem;

Não é permitido acompanhantes menores de 18 anos e acima de 60 anos;

Entrada de acompanhantes será permitida somente mediante a apresentação de documento de identificação com foto (Identidade, Carteira de Motorista e outros);

Na sala de emergência não será permitido acompanhantes;

Na realização de consultas e exames é permitido apenas um acompanhante.

BOX:

Normas Gerais: