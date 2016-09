Começa novo rodízio de abastecimento em Caratinga

Uma semana após declarar que vazão era suficiente, Copasa afirma que houve redução drástica na captação

CARATINGA – Há dias moradores de diversas localidades da cidade estão reclamando da falta d’água em suas residências. Eles se questionavam se o rodízio de abastecimento já não estaria acontecendo. A seca no Córrego do Lage já é perceptível e a queda da vazão já tinha sido notada pela população.

No último dia 24 de agosto, em nota, a Copasa disse que a vazão do Córrego do Lage naquele momento era suficiente para o abastecimento da cidade. No entanto, outra nota foi emitida no final da tarde de ontem e a Companhia informou que nos últimos dias foi registrada uma “redução drástica” do volume de água normalmente captado pela empresa, no Córrego do Lage. “A situação é causada pelo prolongado período de estiagem na bacia hidrográfica do Córrego do Lage”, disse.

Por isso, a Copasa anunciou que adotará o rodízio em toda a cidade, inclusive nas partes mais altas. Hoje serão fechados os registros que abastecem bairros divididos em duas regiões. A programação poderá ser alterada de acordo com o aumento ou diminuição da vazão do manancial.

A Copasa ratifica a necessidade de apoio da população para o consumo racional da água, evitando desperdícios. A conscientização de todos é muito importante para que a água seja utilizada de forma responsável.

E a falta d’água também é sentida em outros municípios da região. Em Entre Folhas começou o rodízio no dia de ontem. Já Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho, a situação é mais preocupante e a Copasa está captando água de forma alternativa em um poço.



Regiões atingidas hoje pelo rodízio

REGIÃO 2

Bairros: Limoeiro (parte baixa); Morro Caratinga; Polivalente; Nossa Senhora Aparecida I, Conjunto Habitacional; Morada do Lago II; Loteamento Tãozinho Vilela, Santa Cruz (parte alta); Rodoviários; Santa Zita, Isaltino Lopes, Loteamento Itauna, Santo Antônio (parte baixa), Parte do Centro (Av. Olegário Maciel (da praça Getúlio Vargas até o n. 198), Rua Raul Soares, Rua João Pinheiro, Rua Princesa Izabel, Rua Capitão Paiva, Praça Monsenhor Rocha(Conceição), Rua Lindolfo Soares carvalho, Rua Santo Antônio(até travessa Santa Fé), Rua Dep. Dênio Moreira de Carvalho (até vila Miranda); Vilas e travessas dessa região.

REGIÃO 3

Bairros: Nossa Senhora Aparecida II; Monte Líbano; Anápolis (parte alta); Santa Cruz (parte baixa); Esperança, Bela Vista; Doutor Eduardo; Anápolis; Bairro das Graças; Av. Dário Grossi; Morada do Lago I; Salatiel; Esplanada, Vale do Sol; Bairro Dário Grossi, Belvedere.