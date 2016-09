Caratinga tem população de 91.342 habitantes

Dados atualizados em julho de 2016 estão disponíveis no site do IBGE

CARATINGA – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na última terça-feira (30/8) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2016.

De acordo com o IBGE, as estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.

As populações dos municípios foram estimadas por um procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos munícipios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010). As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais que tenham ocorrido entre os municípios após 2010.

Em Caratinga, a população estimada em julho de 2015 em 90.782 habitantes saltou para 91.342, um aumento de 0.6%. Também seguiram a tendência de crescimento, os municípios de: Entre Folhas, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, São Domingos das Dores, Santa Rita de Minas e Ubaporanga. Por outro lado, os números diminuíram nos municípios de Bom Jesus do Galho, de 15.542 (2015) para 15.500 (2016); Córrego Novo, de 3032 (2015) para 3000 (2016); Inhapim, de 24.835 (2015) e 24.813 (2016); e Vargem Alegre, de 6634 (2015) e 6633 (2016). As reduções foram de 0,27%; 1%; 0,08% e 0,01%.

BOX: