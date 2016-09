* Camila Beltrame de Souza Caldeira

Muito prazer, me chamo Camila. Muitos me conhecem pelo meu sobrenome, creio que pelo fato de ser pouco comum. Outros me conhecem por ser filha do Jones ou da Regina, irmã de Fernanda, esposa de Celso, professora da UNEC, e assim teria ainda muitas outras associações. Mas quem sou? O que me define? Meus gostos? O que penso? O conceito de ser envolve ideia, juízo ou opinião sobre algo, portanto posso ser várias pessoas – dependendo de quem me avalia. Desde o início da humanidade diferentes padrões são criados para definirmos pessoas, sempre sobre um prisma óptico repleto de superficialidade, principalmente para aqueles que não apresentam convivência próxima.

Posso ser anjo ou demônio, dependendo de opiniões pré-formadas. Mas na verdade o que isso importa!? O importante é sermos quem queremos e devemos, respeitando sentimentos, valores próprios e daqueles a quem são nossos.

Você deve ser você, sem se importar com o que os outros vão pensar – eu sei que isso às vezes é muito difícil, mas lembre-se que a sua vida é sua, assim como as consequências (boas ou não) de todos os seus atos. O certo é que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória; por isso precisamos nos preocupar em sermos os melhores em tudo o que fizermos: na família, no trabalho, na própria vida, na sociedade.

Gosto muito de um trecho bíblico que diz: “Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens”. Acho que esse é o segredo – tentarmos através de lutas diárias sermos melhores como pessoas: para Deus, para nós mesmos e para o próximo.

As demais coisas que nos constroem fazem parte do nosso ser. Eu? Sou e continuarei sendo ávida pela vida, pela quebra de rotina, por sorrisos largos, por abraços apertados, por lágrimas de alegria, por cafuné. Adoro desafios, músicas que alegram a alma, pijamas e meias engraçadas, fazer o que gosto. Amo agradar quem é meu, lutar pelo que acho correto e pelo que vale a pena (e a galinha toda). Sou uma pessoa simples, que não se importa com dinheiro (penso que ele é somente consequência do quanto nos dedicamos para recebê-lo, para que assim consigamos conquistar tudo o que ele é capaz de nos proporcionar). Amo estar rodeada de amigos (seja com churrasco, só filme e pipoca ou um bom bate papo). Sou daquelas que daria a vida por sua família, apaixonada por cães (incluindo os de rua), que adora fazer piada, tímida em certas ocasiões, discreta em muitas outras (nunca gostei de holofotes), que tem humildade e que não se satisfaz com a injustiça, que procura tratar o próximo com educação e carinho, que gosta de ajudar, que respeita e se alegra com o respeito. Além disso, luto para ser melhor e obediente ao que Deus quer de mim, mesmo que isso me custe algumas coisas muito importantes em minha vida.

Muito prazer, me chamo Camila. Agora você já me conhece um pouco melhor, sou mesmo assim e desejo continuar sendo.

Coordenadora do Curso de Pós Graduação Lato Sensu da UNEC. Médica, Fisioterapeuta, Profª do Centro Universitário de Caratinga. Especialista em Fisioterapia Cardiopulmonar pela UNAERP – Ribeirão Preto – SP.