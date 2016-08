Gilmar e Neneco agitaram Ubaporanga no final semana

UBAPORANGA – A turma do 23 (PPS) em Ubaporanga está a todo vapor. No final de semana, três reuniões foram realizadas pelos candidatos Gilmar de Assis e Arcelito Valeriano, o “Tio Neneco”, nos Córregos do Meio, Aeroporto e Pau de Folha. A comunidade compareceu em grande número e os encontros foram um sucesso. “Sucesso é a palavra que vem embalando nossa campanha, que é feita com muito trabalho e dedicação. No Aeroporto, fomos recebidos com entusiasmo pela comunidade, percebemos o quanto estão unidos com o mesmo propósito. No sábado (27) foi o dia de irmos ao Pau de Folha, a mobilização foi incrível e a receptividade da população local foi fantástica. Domingo (28), tivemos uma reunião maravilhosa, com uma recepção calorosa da comunidade do Córrego do Meio, com muita alegria, animação e muita energia positiva”, disse o candidato Gilmar.

“Assim vem sendo feita essa campanha 23, com garra, foco, força, fé e união”, acrescentou Gilmar.

“Felicidade transbordando no peito e a certeza de que estamos no caminho certo, assim começamos essa campanha!”, finalizou o candidato a prefeito de Ubaporanga.