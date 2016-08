Enilson e Antônio Braz realizam grande carreata em Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – O final de semana foi agitado e em clima de muita festa no município de Imbé de Minas. A coligação “Unidos pela continuidade do processo”, que tem como candidato a prefeito Enilson Peixoto (PMDB) e como vice, Antônio Alves de Lana, o “Antônio Braz”, promoveu carreata que contou com parte maciça da comunidade.

Enilson agradeceu à população de Imbé por ter abraçado a campanha. “Venho mais uma vez mostrar ao nosso povo tudo o que fizemos nos últimos quatro anos para a nossa querida Imbé de Minas. O que fizemos até aqui na saúde, é o que nossa gente tem de mais valioso, é a prova de que podemos fazer muito mais. Nossa educação tem transporte de qualidade, as estradas estão ótimas, temos infraestrutura para o nosso povo. Quero mais uma vez pedir a população que veja o que foi feito e no dia 2 de outubro vote 15 para o progresso continuar”, afirmou Enilson.