42 buchas de maconha apreendidas em Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – Uma ação da Polícia Militar, realizada no final da manhã desta terça-feira (30) na Rua José Altivo Rocha, Centro de Bom Jesus do Galho, resultou na apreensão de 42 buchas de maconha. Um jovem, 18 anos, acabou detido acusado de envolvimento com o tráfico de drogas.

A PM recebeu denúncia anônima informando que Fabrício de Araújo Silva estaria comercializando drogas na casa de sua mãe. Enquanto os militares faziam monitoramento, foram avisados que um usuário tinha acabado de comprar droga. Uma equipe da PM foi ao local, porém o usuário não foi encontrado. Em virtude das denúncias, os militares vasculharam o imóvel e encontraram 42 buchas de maconha escondidas numa pilha de tijolos.

De acordo com a PM, durante a abordagem, o suspeito ofereceu resistência, sendo necessário algemá-lo. Ele ainda confessou seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

O suspeito foi preso e encaminhado para Delegacia de Policia Civil, onde foi autuado.