Atentado na BR-116 : Bandidos atiram em ônibus e causam pânicos entre os passageiros

INHAPIM – Um ato, até o fechamento da edição de ontem sem explicação para sua motivação, foi registrado na noite desta terça-feira (30) no km 494 da BR-116, trecho que corta o município de Inhapim. O atentado aconteceu próximo ao Posto Faisão. Dois homens, que estavam numa moto, atiraram contra um ônibus da Viação Kaissara, que saiu de Nanuque e tinha como destino a cidade de São Paulo (SP). No ônibus estavam cerca de 20 passageiros, que chegaram a entrar em pânico com a situação.

Após os disparos, o motorista avisou a Polícia Rodoviária Federal, que escoltou o veículo até Caratinga para ser feito o registro da ocorrência. A empresa disponibilizou outro veículo para que os passageiros seguissem viagem.

O condutor disse não se tratar de uma tentativa de assalto. Ele contou que chegou a reduzir a velocidade, mas os autores dos disparos não tentaram entrar no ônibus. Aos policiais, o motorista relatou que o piloto da motocicleta tentou fazer uma ultrapassagem pela direita, mas não conseguiu e ficou atrás do veículo, seguindo o ônibus até as imediações do Posto Faisão, onde fizeram a ultrapassagem e o indivíduo que estava na garupa da moto, sacou a arma e disparou três vezes contra a dianteira do ônibus. Após efetuar os disparos, eles fugiram pela BR-116.

Ao ouvir os estampidos, os passageiros chegaram a acreditar que um pneu tivesse estourado. Depois ao tomar conhecimento do que houve, alguns chegaram a entrar em pânico, só se acalmando com a chegada da PRF.

O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.