Presos acusados de roubar mercearia em São Domingos das Dores

Militares também recuperaram dinheiro e objetos roubados

DA REDAÇÃO – Na noite desta terça-feira (30/8), uma mercearia foi assaltada na Avenida João Barbosa dos Santos, Centro de São Domingos das Dores. A Polícia Militar fez rastreamento e conseguiu prender os suspeitos e ainda recuperou dinheiro e objetos que tinham sido roubados.

O ROUBO

O dono do estabelecimento contou que chegaram dois homens em uma moto Honda CG 125. Os bandidos estavam armados, desceram do veículo, entraram na mercearia e anunciaram o assalto, pegando R$ 2 mil e um cheque no valor de R$ 1 mil. Os marginais também tomaram duas alianças de ouro que pertencem aos funcionários do estabelecimento. Conforme as vítimas, após o roubo, os bandidos efetuaram três disparos para o alto e fugiram sentido a rodovia LMG 823.

A PM analisou as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento e iniciou o rastreamento. Durante os trabalhos, os militares abordaram uma mulher e um homem, porém nada de ilícito foi encontrado. Eles negaram participação no crime e até então não havia nenhuma ligação com o ocorrido.

PRIMEIRO SUSPEITO

Horas depois, a PM foi informada de um disparo de arma de fogo feito em um motel situado às margens da BR-116, em Inhapim. Uma guarnição foi até o local e encontrou Marcos Júnior Maria, 20 anos. Conforme a PM, ele disse que foi baleado nas costas e admitiu participação no roubo à mercearia. O rapaz alegou que foi alvejado por alguém que estava no estabelecimento no momento do assalto. No motel os policiais apreenderam um revólver calibre 38 municiado com três munições deflagradas. Dando sequência aos trabalhos, foram recolhidas outras três munições deflagradas e duas intactas, uma touca ninja, o cheque roubado da mercearia, 45 reais e a aliança tomada de uma das vítimas.

O acusado foi levado ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM), em Caratinga, onde passou por cirurgia e permanece internado sob escolta policial.

OUTRO SUSPEITO

Em seguida, os militares do município de Periquito fizeram contato e avisaram que prenderam Ítalo Raylander Glassiano Silva, 23, e com ele foi encontrada uma garrucha calibre 36, R$ 2.079,00, um cheque no valor de R$ 324, um celular e a outra aliança roubada. De acordo com os militares de Periquito, Ítalo confirmou que participou de um roubo próximo a cidade de Inhapim e que seu parceiro foi baleado e deixado em um motel. Ele acrescentou que acabou o combustível da moto usada no crime e que o veículo foi escondido às margens da BR-381. Os militares encontraram o veículo, placa HME 6509, e constataram que ela está em nome de uma mulher, justamente a que tinha sido abordada pela PM em São Domingos das Dores.

Em virtude de uma queda sofrida durante a fuga, Ítalo foi levado ao Hospital São Sebastião, em Inhapim, onde foi medicado e liberado, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil daquela cidade.

Os policiais conversaram com as vítimas e elas relataram que não efetuaram disparos e que também não viram ninguém atirando contra Marcos Júnior.