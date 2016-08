PM apreende grande quantidade drogas no Vale do Sol

CARATINGA – Na noite de ontem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia que de haveria intenso tráfico de drogas, na Rua Frei Carlos Fratini, no “Morro do Lagartixa, Bairro Vale dos Sol, onde estariam envolvidos menores.

Os militares foram ao local, e ao se aproximarem da residência denunciada abordaram um menor e Saulo Wilker Rodrigues, conhecido por “Saulinho”, que tentou correr e dispensou alguns materiais pela janela, que dá acesso a um barranco. Durante as buscas dentro da casa, os militares encontraram dois rádios comunicadores para avisar quando a polícia está chegando, 33 cápsulas de cloridrato de lidocaína, substância usada para misturar a cocaína, , várias sacolas de chup-chup para embalar a droga, duas porções de ácido bórico, três celulares, R$ 333,00 e 73 papelotes de maconha. Saulo já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e recentemente efetuou disparos de arma de fofo no Bairro Esperança disputando o ponto de venda de entorpecentes naquele local. Outro menor que estava envolvido com o tráfico também foi apreendido. Saulo foi preso e conduzido para a delegacia.