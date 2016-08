Treinamento e apresentação dos produtos Ventidelta

CARATINGA – A empresa SEMA Material Elétrico e Iluminação promoveu treinamento sobre montagem, manutenção e instalação de ventiladores comercial e industrial, exaustores e controles remotos. O evento aconteceu na última quarta-feira (25), no salão de eventos da empresa. Além disso, houve apresentação toda linha de produtos Ventidelta, fabrica líder e pioneira em fabricação de ventiladores no Brasil.

O treinamento foi ministrado pelo técnico da Ventidelta, Mário Bonner, e o representante regional Paulo Cesar. O evento contou também com a presença do gerente geral do grupo SEMA, Henrique Roney.

A palestra teve como objetivo treinar e capacitar os funcionários da empresa SEMA em Caratinga e todos os profissionais eletricistas da cidade e região, atendendo uma reivindicação antiga dos funcionários e eletricistas.

O final do evento ficou marcado com uma confraternização entre todos. Além da distribuição de brindes e sorteio de ventiladores para os participantes, foi oferecido um coquetel aos presentes.

A empresa SEMA promove vários eventos ao longo do ano, em Caratinga, a fim de fortalecer e estreitar laços entre os envolvidos, além de treinar e capacitar os profissionais da cidade e região.