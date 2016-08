Coligação Para Santa Bárbara Continuar avançando inicia campanha

Córrego do Laje vibra em encontro com Geraldo Marquim e Tiago da Saúde

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Num clima de intensa euforia, a comunidade do Córrego do Laje, em Santa Bárbara do Leste, às 20h do último sábado (27), participou do primeiro encontro da coligação “Para Santa Bárbara Continuar Avançando”. Cerca de 700 simpatizantes acorreram ao convite do candidato Geraldo Marquim e do vice Tiago da Saúde, para ouvirem as propostas contidas no Plano 10, que já se encontra registrado no TRE (Tribunal Regional Eleitoral), como forma a dar sequência ao desenvolvimento que Santa Bárbara vem experimentando nos últimos sete anos e meio, na gestão do prefeito Zé do Nubim, da qual participaram os candidatos desta chapa.

Os vereadores da coligação “Para Santa Bárbara Continuar Avançando” acompanharam os candidatos, que foram muito bem recebidos pelo povo do Córrego do Laje, região onde Geraldo Marquim nasceu e mantém grande relacionamento, mercê de seu trabalho social e comunitário realizado naquela localidade, onde começou sua atividade de trabalhador rural.

Aurimar Sebastião de Oliveira fez o uso da palavra explicando o motivo de apoiar Geraldo Marquim e Tiago da Saúde. “Geraldo foi vereador junto comigo e durante a legislatura foi companheiro e leal, defendendo acima de tudo o interesse do povo; Geraldo e Tiago são os mais preparados para administrar nosso município e acima de tudo eles são de Santa Bárbara e conhecem o anseio do povo. Tenho certeza de que Geraldo e Tiago vão fazer muito por todos”, registrou o ex-vereador.

Em seu pronunciamento, o candidato a vice-prefeito foi enfático ao dizer que os tempos em Santa Bárbara do Leste são outros, desde que a atual administração municipal vem atuando em todos os locais do município, dando prioridade à área social, participando ativamente da vida da população. Na sequência, o prefeito Zé do Nubim agradeceu a acolhida e falou da decisão de apoiar Geraldo Marquim e Tiago, “duas pessoas que vêm demonstrando ao longo de suas trajetórias elementos que nos enchem de confiança. São homens que atuaram conosco na Administração do município e interagiram em perfeita sintonia com as comunidades. Depois de quase oito anos administrando com zelo e amor o nosso município afirmo, com muita responsabilidade, que eles estão em condições de fazer o melhor para que Santa Bárbara não ande para trás, pelo contrário, que continue avançando cada vez mais”.

Geraldo Marquim falou de sua alegria por começar a jornada rumo à eleição do dia 2 de outubro no Córrego do Laje: “O melhor lugar para se viver é onde você é acolhido com carinho e tem a amizade de todos. Nós vamos dar continuação ao projeto que ajudamos a implantar, para que o nosso povo continue a receber as melhorias necessárias à vida digna que todos merecemos”.

No domingo (28), o deputado estadual Durval Ângelo esteve pela manhã em visita ao Comitê de Campanha da coligação, sendo acompanhado por um grande número de simpatizantes na caminhada da Praça da igreja até o local onde fez seu pronunciamento, confiante na vitória de Geraldo Marquim e Tiago, dizendo que eles tinham o que mostrar à comunidade, sobre os avanços que Santa Bárbara do Leste vem conseguindo, graça à administração do prefeito Zé Nubim e sua equipe. “Aqui, somos todos 10, porque o 10 significa continuar evoluindo”.

Nesta semana, a cartilha contendo o Plano 10 será entregue aos moradores de Santa Bárbara do Leste. De acordo com a assessoria dos candidatos, trata-se de uma medida democrática e responsável, que visa compartilhar com os cidadãos de Santa Bárbara do Leste o compromisso da coligação e, também, para que eles acompanhem e colaborem na sua execução e fiscalização. O primeiro comício da coligação Para Santa Bárbara Continuar Avançando acontece neste sábado, 3 de setembro, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes e é esperado um grande número de simpatizantes da campanha de Geraldo Marquim e Tiago da Saúde.