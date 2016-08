Doctum Caratinga participa da I Feira de Negócios do Sicoob Credcooper

CARATINGA – As Faculdades Integradas de Caratinga (FIC), unidade integrante da Rede de Ensino Doctum esteve presente na I Feira de Negócios Agropecuários de Caratinga, promovida pela Sicoob Credcooper. Em dois dias de evento, a instituição divulgou seus cursos, fez contatos e promoveu ainda o sorteio de dois tablets para os participantes do evento.

Em um evento feito para fomentar negócios, a Doctum firmou sua marca através de networking e de contatos com possíveis futuros alunos. A instituição apoia ações que beneficiem a economia local e traga desenvolvimento social a população onde está instalada reforçando o seu lema de “transformar vidas” como reforça o Diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum, professor Alexandre Leitão. “Em muitos outros lugares vemos grandes eventos e Caratinga precisa tomar seu lugar. Essa iniciativa é louvável e quando os idealizadores do evento tiveram essa visão, nós imediatamente abraçamos porque vemos que essa é uma oportunidade para o crescimento local e precisamos fomentar o desenvolvimento de nossa cidade e do turismo de eventos”.

Além do sorteio de tablets, foi sorteada pela Doctum uma TV 32’ para os cooperados presentes durante o dia de negócios. O evento como um todo, além de beneficiar os cooperados e expositores com financiamentos de seus produtos, também proporcionou conhecimento em áreas específicas, através de palestras no setor de agronomia.