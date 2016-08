Alunos da FIC participam de Ação Social da Doctum TV

CARATINGA – Uma das atividades programadas para comemorar os sete anos da Doctum TV em Caratinga foi a Ação Social realizada na Praça Cesário Alvim, na última sexta-feira, 26. A emissora organizou uma ação de cidadania que prestigiou a população local.

Os alunos dos cursos de Serviço Social, Ciências Contábeis, Administração e Direito das Faculdades Integradas de Caratinga (FIC), participaram do encontro que levou para a praça assistência jurídica através da Casa do Cidadão e programas de consultoria empresarial e contábil como o Balcão Legal. Além de informações importantes, serviços de saúde também fizeram parte da ação que contou com aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, avaliação do Índice de Massa Corporal e orientações de prevenção a Doenças Sexualmente Transmissíveis, oferecidos por cerca de sessenta estudantes do Curso Técnico de Enfermagem do Colégio Doctum.

Já os alunos do Curso de Serviço Social levaram até a população informações através de cartilhas, acerca da exploração do trabalho infantil, da exploração sexual de crianças e adolescentes, sobre mulheres vítimas de violência doméstica, direitos dos idosos e demais informações de interesse social. Todos com o objetivo de conscientização de direitos humanos.

O evento ainda contemplou a emissão de carteiras de identidade, cortes de cabelo gratuitos, shows, pinturas faciais, gincana estudantil, e sorteio de vários brindes.