Lions de Caratinga recebem governador do distrito LC-12

CARATINGA – No último sábado (26), os Lions Clubes de Caratinga receberam a visita do atual governador do distrito LC-12 de Lions Internacional, o médico Jorge Eduardo Tavares de Lima, acompanhado de sua esposa, Maria Inez de Britto Tavares. O casal chegou em Caratinga por volta das 15 horas e foi recebido por membros dos Lions Clube Caratinga Itaúna e Caratinga Centro para uma extensa agenda de visitas e de reuniões.

Como primeira atividade do dia, o casal conheceu o trabalho desenvolvido pela Cantina Rainha da Paz – entidade que recebe apoio do Lions Clube Caratinga Centro -, participando do plantio de mudas em uma área adjacente à cantina e, também, da entrega de livros obtidos pela campanha promovida pelo Clube. Na sequência, o casal visitou a exposição promovida pelas integrantes do Clube da Feliz Idade – projeto apoiado pelo Lions Clube Caratinga Itaúna e que funciona em sua sede -, recebendo do grupo as boas vindas e uma bela cesta de presentes.

Após as visitas, o governador dirigiu uma reunião administrativa com o Lions Clube Caratinga Itaúna, onde a autoridade tomou conhecimento e registrou as principais campanhas e projetos já realizados pelo Lions Clube e enfatizou suas metas e as metas do Lions Clube Internacional, motivando os presentes a desenvolverem, também, projetos e campanhas consonantes com as suas metas na governadoria, tais como: engajamento dos jovens nos clubes e atividades de Lions; apoio aos jovens da comunidade local e desenvolvimento de projetos voltados à proteção de crianças em situação de risco social; ações de proteção ao meio ambiente, com recuperação de nascentes e de áreas degradadas; campanhas em prol da visão; campanhas de alívio à fome.

À noite, na sede do Lions Clube Caratinga Itaúna (Bairro Limoeiro), o governador e sua esposa foram recebidos em uma reunião festiva por grande número membros dos dois clubes e por vários convidados, ao som da Banda de Música Santa Cecília, sob a regência do maestro José Maria. A mesa principal foi composta pelo casal governador, pelo presidente do LCC Itaúna – Celestino Januário Bacelar e sua esposa Margareth Boy Bacelar -, pela presidente do LCC Centro – Angélica Schmith -, por três ex-governadores de Lions Internacional Célio Bonfim (acompanhado de sua esposa Célia Bonfim), Sebastião Zeferino e José Ailton de Matos -, e pelos sargentos Marcos César da Silva Souza e Alexandre da Costa Nunes dos Santos, responsáveis pelo Tiro de Guerra 04/003. A reunião foi dirigida pelos dois presidentes dos clubes de Caratinga, os quais dividiram a pauta dos trabalhos leonísticos da noite.

A esposa do governador, após fazer uso da palavra, fez a entrega de mimos à esposa do presidente do Lions Clube Itaúna, Margareth Boy Bacelar e à presidente do Lions Clube Caratinga Centro, Angélica Schimdt, recebendo delas presentes destinados ao casal. A reunião festiva foi encerrada após o uso da palavra pelo governador Jorge, que explanou sobre as metas do Lions Internacional e concitou a todos ao trabalho social, com humildade e disposição. Após, distribuiu bottons de sua governadoria a todos os Companheiros. Ao final, todos participaram de um jantar festivo, ao som de música ambiente.