Bispo pode anunciar paralisação das atividades do HNSA

Entrevista coletiva será às 14h de hoje

CARATINGA– O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) pode anunciar na tarde de hoje a paralisação de suas atividades. O comunicado deverá ser feito pelo presidente da mesa diretora, dom Emanuel Messias de Oliveira, em coletiva à imprensa. O bispo já havia dito em entrevista coletiva na sexta-feira (26), que a “salvação” para o hospital seria um custeio mensal de R$ 2.780.000.

Também está prevista a participação de representantes dos municípios que são atendidos pelo Pronto Atendimento Microrregional (PAM) e da Superintendência Regional de Saúde (SRS), que deverão tratar sobre os repasses ao hospital e a situação de atendimentos.

RELEMBRE O CASO

A situação do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora tem preocupado aos caratinguenses e a população aguardava um posicionamento da diocese de Caratinga. Na tarde da última sexta-feira (26), o presidente da mesa diretora do HNSA, dom Emanuel Messias de Oliveira e a diretora administrativa Suély Pereira de Souza se pronunciaram por meio de uma coletiva.

Segundo dom Emanuel, o objetivo foi prestar esclarecimentos sobre o convênio assinado com a Fundação Educacional de Caratinga (Funec) no dia 9 de outubro de 2014 e que se encerrou no dia 2 de agosto de 2016, período em que a dívida contraída pelo HNSA saltou de R$ 16.226.299,95 em dezembro de 2014 para R$ 28.094.131,99, conforme valor auditado pela própria Funec. “Portanto, a dívida contraída na gestão da Funec foi de R$ 11.867.232,04. Quer dizer, quase R$ 12 milhões em um ano e nove meses”, ressaltou o bispo.

O bispo também chamou atenção para a situação do hospital, que se encontra com diversos serviços hospitalares paralisados “por problemas financeiros e técnicos que não foram solucionados no período da gestão da Funec”, tais como raio X, exames hospitalares, tomografia, atraso de pagamentos de médicos e fornecedores, “dívidas a curto prazo impagáveis”, entre outros.

Hoje o hospital trabalha com um déficit mensal de R$ 1.640.000 aproximadamente. Segundo dom Emanuel, antes da administração da Funec a dívida mensal era de quase R$ 700.000. Ele ainda acrescentou que o município de Caratinga tem pagado em dia os repasses financeiros ao hospital, assim como os municípios de Santa Bárbara do Leste, São Sebastião do Anta e São Domingos das Dores.

Em relação ao Estado, foram diversas reuniões com deputados e governo estadual, mas ainda não houve uma resposta positiva. Recentemente, o DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde, que informou que a Resolução que prevê repasses de recursos para o hospital ainda não foi publicada, pois, há uma vedação do período eleitoral, de acordo com a Resolução SECCRI Nº 1, de 30 de dezembro de 2015.