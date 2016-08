Criança atropelada na BR-116

Acidene aconteceu no perímetro urbano de Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS–Um acidente ocorrido no início da tarde de ontem na BR-116, perímetro urbano de Santa Rita de Minas, deixou ferida Íris Emanuelle Natália Pereira, 6 anos. A menina foi socorrida pelos bombeiros Anjos do Regaste de Santa Bárbara do Leste e encaminhada ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM). Conforme os bombeiros, a menina apresentava suspeita de fratura no fêmur direito.

De acordo com testemunhas, Íris seguia para a escola e foi atravessar a pista. Ainda segundo as testemunhas, o condutor de uma carreta deu sinal que poderia fazer a travessia, mas a motorista de um Ford Fiesta, placas de Santa Bárbara do Leste, não parou e atropelou a criança.

A Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.