Bandidos roubam malote contendo dinheiro e cheques

CARATINGA –Um assalto foi registrado na tarde desta segunda-feira (29) na Praça Cesário Alvim, centro. Os bandidos renderam um adolescente, 15 anos, e tomaram o malote contendo R$ 25.882,00 em cheques e R$ 1.046,00 em dinheiro.

Conforme o funcionário do Posto Zacarias, ele é o responsável por levar o malote e efetuar o depósito bancário. E na tarde desta segunda-feira, assim que estacionou sua bicicleta em frente a agência do Banco do Brasil, acabou rendido por um homem moreno, alto e magro, que usava capacete e vestia camisa branca e calça jeans. Este indivíduo apontou um revólver para o menor e ordenou que ele lhe entregasse o malote. Conforme a vítima, após pegar o malote, o marginal fugiu na garupa de uma motocicleta.

A Polícia Militar analisou câmeras de monitoramento instaladas na região para tentar identificar os autores, porém até o final dessa edição eles não tinham sido detidos.