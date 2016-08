Equipe de Tiro Esportivo de Caratinga conquista mais medalhas

DA REDAÇÃO – A Equipe de Tiro Esportivo (GTE) de Caratinga segue firme nas etapas do Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo com os atletas Cláudio Reis e Marcelo Cruz, que também são diretores do grupo.

No último fim de semana, o atleta Cláudio Reis recebeu três medalhas. Cláudio ainda foi o primeiro colocado na categoria regional. Marcelo Cruz, presidente do Grupo, ressalta a importância de disciplina e foco nos treinamentos, como grande diferencial para um bom resultado. “A cada dia que passa, vamos mostrando resultados e colhendo frutos de um trabalho com dedicação e disciplina na cidade”.

O projeto GTE 2016/2017 tem como objetivo a criação de uma equipe de competição. Para Marcelo, os resultados alcançados pela equipe têm surpreendido. “São diversos fatores que influenciam nestes resultados como logística de deslocamento para fazer as

etapas, gastos financeiros, gastos com equipamentos e todo um tempo de treinamento que hoje é dividido com os trabalhos profissionais do dia-dia”.

Marcelo parabeniza o atleta e lhe agradece por representar o GTE em todo estado, “vestindo a camisa e projetando grandes conquistas. Vale lembrar que para a cidade de Caratinga é uma conquista honrosa, pois é o primeiro atleta a trazer para a cidade conquistas nesta modalidade”.

O grupo agradece o apoio da Prefeitura de Caratinga, através do diretor de Esportes Munir Saygli e ao “Clube do Padrinho” por ceder o espaço para treinamentos.