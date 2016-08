Escola Sinfrônio Fernandes encerra projeto interdisciplinar

CARATINGA – A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na cidade do Rio de Janeiro e o foco na política de inclusão de pessoas portadoras de deficiência trabalhada incessantemente pela instituição de ensino foram os motes da 13ª Mostra Cultural da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, localizada no Bairro Santo Antônio.

Durante várias semanas o tema “Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Valores para toda a vida” foi trabalhado entre os alunos do 1º ao 9º anos do ensino fundamental. Trabalhos manuais, dramatizações, pinturas, maquetes, danças, entre outros recursos, foram utilizados para chamar a atenção da comunidade.

A abertura do evento contou com a maciça participação de pais e demais visitantes sendo o ponto alto a entrada da Tocha Olímpica e o acendimento da Pira Olímpica pelos professores de Educação Física. Emocionado, o professor Geraldo Elísio Fontoura declarou: “Quem tem no sangue o dom de educar se emociona sempre que participa de um evento tão expressivo”.

As salas de aula foram decoradas com vasto material e para cada ano escolar foi designado tema específico: Símbolos olímpicos, os diferentes mascotes, Esportes olímpicos e paralímpicos, valores olímpicos, a estrutura implantada no Rio de Janeiro para receber os jogos, os jogos da Grécia antiga e até um circuito funcional foi montado para receber os visitantes.

“Essa é nossa 13ª Mostra Cultural e a cada ano podemos dizer que os resultados são melhores. Credito o sucesso desse evento aos alunos e professores que não mediram esforços para realizar esse brilhante trabalho. Agradeço o empenho de todos e, de modo especial, à comunidade escolar que sempre nos prestigia”, afirmou a diretora Marta Lucia Seppe Soares.