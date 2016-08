Maçonaria comemora três datas do calendário

Ex-venerável recebe condecoração

CARATINGA – Na quinta-feira (25), a Loja Maçônica Caratinga promoveu reunião aberta para comemorar três datas do seu calendário, incluindo o Dia do Maçom, transcorrido no dia 20 de agosto. Sob a presidência do venerável mestre Amauri Lopes de Leles, a loja maçônica comemorou ainda o Dia dos Pais e o Dia do Soldado, recebendo cerca de 150 pessoas – maçons, autoridades civis e militares – e outros convidados, entre eles, o tenente-coronel Sérgio Renato da Silva, comandante do 62° Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caratinga. Outro militar de alta patente que marcou presença foi o também tenente-coronel Wanderson Stenner, que comanda o 58° BPM, de Coronel Fabriciano. Fundada em 12 de agosto de 1912, a Caratinga Livre comemorou 104 anos de fundação.

Convidado especial da loja, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil-Minas Gerais, Eduardo Teixeira Rezende proferiu palestra, abordando a influência da maçonaria ao longo da história, e, principalmente, na história do Brasil, com destaque na articulação da Independência Brasileira (Dom Pedro I era maçom e foi um dos fundadores do Grande Oriente do Brasil). Vieram a Caratinga, representantes de lojas maçônicas de Muriaé, Manhuaçu, Belo Horizonte, Ubaporanga, Governador Valadares, Bom Jesus do Galho, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, Acesita e Cacoal, no estado de Rondônia.

A presidente da Fraternidade Feminina, Maria Luiza fez a saudação aos pais, pelo transcurso de seu dia, no segundo domingo de agosto.

Na mesma reunião pública, o ex-venerável da Caratinga Livre, Sérgio Luiz de Carvalho recebeu a medalha de mérito Montezuma, outorgada pelo Supremo Conselho do Grau 33, para o Rito Escocês Antigo e Aceito (REAA), adotado pela maioria das lojas maçônicas brasileiras. A condecoração foi entregue pelo ex-venerável Gerson Pires Luz, na presença do pai do homenageado, João Carvalho e dos irmãos Paulo Roberto e Lourival, todos maçons.

Ao final da reunião, que os maçons chamam de “branca” por permitir o ingresso de pessoas do mundo profano e mulheres, foi servido um jantar no salão de festas da loja.