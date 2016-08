Juninho Tristão realiza primeiro comício em Bom Jesus do Galho

Evento reuniu aproximadamente três mil pessoas e serviu para a inauguração do birô de campanha

BOM JESUS DO GALHO – A Rua Vereador José da Silva Jacob foi tomada na noite de sábado (27) por um público estimado em 3 mil pessoas. Tanta movimentação era para assistir ao primeiro comício de Juninho Tristão (PSB). Ele encabeça a coligação ‘Bom Jesus, Socialismo e Democracia’, que conta ainda com apoio das siglas PSDB, PROS, PPS, PRB, PDT e DEM. Dr. Darci (PSDB) completa a chapa ao cargo majoritário. O evento serviu também para inauguração do birô de campanha e contou com a participação de, aproximadamente, 30 candidatos à Câmara Municipal.

O ato cívico-democrático teve as presenças dos deputados Paulo Abi-Ackel (PSDB), Rosângela Reis (PROS) e Gustavo Valadares (PSDB), do secretário-geral do PSB em Minas, João Marcos Lobo, do ex-deputado e ex-secretário de estado Mauro Lobo e de Adriano Oliveira, assessor de Alexandre Silveira. Lideranças do PSB regional também prestigiaram o comício de lançamento da campanha de Juninho Tristão.

PRONUNCIAMENTOS

Em seu discurso, Juninho Tristão ratificou o compromisso de transformar o município através de uma gestão empresarial com foco em controle de custos, renovação e estruturação da máquina administrativa, para gerar empregos e valorizar quem produz e quem trabalha em todo o município.

Ele disse que está satisfeito com a resposta das pessoas com quem mantém contato direto nas ruas e em suas residências. “Eu mostro para eles que é possível mudar e transformar para podermos crescer e evoluir”, argumentou Juninho. O candidato ressalta que é preciso olhar para frente. “Chega de retrocesso. Precisamos do apoio de todos os bonjesuenses. É preciso acreditar e lutar!”, sublinhou.

Ao final de seu pronunciamento, Juninho Tristão declarou que fará uma campanha limpa, sem ataques verbais, sendo calorosamente aplaudido pelo público.

Dr. Darci, que já governou uma vez o município e foi vice-prefeito em duas ocasiões, tratou da satisfação de compor a chapa com Juninho Tristão, a quem classificou como sendo uma “pessoa do bem, empreendedora e competente”.

O deputado federal Paulo Abi-Ackel também discursou e se comprometeu em buscar recursos para Bom Jesus do Galho junto ao Governo Federal. O deputado estadual Gustavo Valadares enalteceu o trabalho realizado na área da saúde por Juninho Tristão. Em determinado momento, Gustavo Valadares afirmou que “votar em Juninho e doutor Darci é votar pela saúde”. Já os demais membros do palanque destacaram a capacidade administrativa de Juninho Tristão.

EXPECTATIVAS

Segundo algumas pessoas ouvidas pela reportagem, a sinceridade de Juninho Tristão ao apresentar o seu programa de governo é o que lhe fazem ter confiança no candidato. “Nossas expectativas são as melhores possíveis. Juninho não é de promessas. Ele é de realizações. Olha o que ele fez com o nosso hospital”, disse um popular citando a gestão frente ao Hospital Aminas, que se tornou referência no interior de Minas Gerais. “Quem um dia poderia imaginar que nossa cidade sediaria mutirões de cirurgias e se tornaria exemplar na área da ortopedia”, acrescenta.

Outro eleitor disse que até já leu o programa de governo. “São ótimas propostas. Da área de saúde, o Juninho entende e vai reestruturar os PSF’s (Programa de Saúde da Família) e as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), não só na sede do município, mas nos distritos e povoados”. Uma mulher completa: “Vai implantar escola integral e criar um centro técnico de formação. Disso que nós precisamos: um lugar onde nossos filhos estejam em segurança e aprendendo. Sem falar que é importante nesses tempos atuais a pessoa ter uma formação profissional. Hoje o aluno termina o segundo grau sem ter uma profissão”.

CRONOGRAMA

Dentro de seu cronograma de campanha, Juninho Tristão fará mais três comícios. Na próxima sexta-feira (2/9), estará no distrito de Quartel do Sacramento. No dia 18 de setembro (domingo), será a vez dos moradores de Revés do Belém conhecerem de perto as propostas de Juninho. O último comício acontecerá no dia 24 de setembro (sábado) no centro de Bom Jesus do Galho. “Até lá esperamos que o eleitor bonjesuense já tenha assimilado nossas ideias e no dia 2 de outubro vote em nossa coligação”, finalizou Juninho Tristão.