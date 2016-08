Carros antigos viram atração em Caratinga

Evento reuniu mais de 150 ‘raridades’ e atraiu visitantes de diversas localidades

CARATINGA – O 3° Encontro de Carros Antigos, realizado no último final de semana foi sucesso. Pessoas de Caratinga e região puderam conferir veículos antigos, mas que impressionam pela conservação e cuidado de seus proprietários. Além da exposição de carros, motos e bicicletas também fizeram parte do ‘catálogo’ de veículos deste ano, contabilizando mais de 150.

A programação ainda contou com várias apresentações musicais. Esta edição teve a participação de proprietários de veículos de 23 cidades: Ipatinga, Governador Valadares, Timóteo, Coronel Fabriciano, Inhapim, Ubaporanga, Ouro Preto, Mariana, Carlos Chagas, Manhumirim, Manhuaçu, Mantena, Santa Rita de Minas, Sobrália, Realeza, Bom Jesus do Galho, Piedade de Caratinga, Sericita; além de Pancas, Irupi, Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí do estado do Espírito Santo. Também estiveram presentes os clubes ‘Associação Valadarense de Autos Antigos’ (AVAANT) e ‘Antigo do Vale’, que reuniu maior número de participantes: 33.

O evento teve início no sábado (27), às 15h, com concentração de carros antigos no Caratinga Tênis Clube (CTC). Em seguida, aconteceu a carreata das relíquias. De 17h às 20h, foi realizado o Happy Hour musical com a cantora Analígia no Esquina cultural. A partir de 22h, mais apresentações musicais, com shows das bandas “Bordeline” “Thorn”, no Drink Night.

A exposição aconteceu no domingo (28), na Praça Calógeras/Marechal Deodoro, no horário de 9h às 17h com as seguintes atrações: exposição de bicicletas antigas, exposição de motos antigas e encontro de motociclista da Associação dos Motociclistas da Região de Caratinga (Amoreca). O encontro também contou com a participação especial da Belina reformada pelo programa “Lata velha / Caldeirão do Huck” e presença das garotas pin-ups e rapazes vestidos de acordo com a época dos carros expostos. Também aconteceu a premiação de 30 carros destaques do Encontro.

O Sest/Senat participou com orientações sobre a “Semana de mobilização para o combate ao uso de drogas e álcool nas estradas”. Além disso, a animação do evento ficou por conta de atrações musicais, com Dedéu e Paulo Mattos e sorteio de brindes.

De acordo com o organizador do evento, o cartunista Edra, o balanço da terceira edição é positivo. Ele afirma que a exposição tem chamado atenção do público e se tornou uma opção de entretenimento na cidade. “O que move a gente é a paixão que tem pelo carro, a importância da conservação, raridade, o seu design antigo, a mecânica e sua evolução; isso é uma história da indústria automobilística. Os antigos que tiveram aquele carro na sua juventude fazem uma viagem no passado e os mais jovens ficam curiosos, são muito charmosos os carros e, por sua vez, as crianças ficam fascinadas porque são carros totalmente diferentes dos modernos. Essa curiosidade, diversidade de fatores que envolvem o mundo do automóvel é o que fascina. Sentir que as pessoas gostaram, é um evento pra família, receber os amigos de outras cidades e colocar Caratinga na rota do clube de carros antigos. Tudo isso nos motiva”, finaliza.