Bandidos roubam dinheiro e celular no Córrego Guanabara

CARATINGA – No início da madrugada de ontem, ocorreu um roubo em uma residência localizada no Córrego Guanabara, zona rural de Caratinga. Os bandidos roubaram dinheiro e celular de uma das vítimas.

A vítima, 65 anos, disse aos policiais militares que estava em sua residência, quando ouviu seu cachorro latindo. Quando chegou a cozinha, viu um homem magro, baixo, pele morena e que vestia roupa escura e touca ninja, enfiando o braço pela grade de madeira e abrindo a tramela da porta. O bandido, que portava um revólver e uma faca, entrou na casa e encostou a faca na barriga da vítima. Conforme ela, o marginal fez ameaças e frisou que iria furar a sua barriga caso não entregasse dinheiro. A vítima pediu calma e entregou 400 reais, um celular, dois chips e a chave de seu veículo.

De acordo com a vítima e outra pessoa que estava na casa, havia comparsas do lado de fora da residência, mas não souberam passar as características dos outros assaltantes.

Após o crime, os autores fugiram e não tinham sido encontrados até o final dessa edição.