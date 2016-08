Homem é detido acusado de agredir o próprio filho

Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam material de jogo do bicho

CARATINGA – João Batista da Costa, 49 anos, foi preso na manhã do último sábado (27) acusado de agredir o próprio filho, 16. A ocorrência foi registrada no Bairro Nossa Senhora Aparecida e também resultou na apreensão de material usado no jogo do bicho.

O adolescente acionou a Polícia Militar e relatou o fato. Ele disse que seu pai usou uma mangueira para cometer a agressão. Em virtude das marcas pelo corpo, o menor foi levado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM). Segundo o adolescente, a agressão teria sido motivada pelo sumiço de 20 reais.

João Batista foi encontrado pelos militares na Praça Dom Pedro II, no Centro. Durante abordagem, os policiais encontraram e apreenderam material usado para a prática do jogo do bicho.

O homem acabou preso acusado de lesão corporal e contravenção penal, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia Civil. Em conversa com a imprensa, João Batista disse que estava arrependido e que iria pedir desculpas ao filho.