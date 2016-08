COLUNA ABRINDO O JOGO

Apostando alto

Já dizia o filósofo que “sonhar não custa nada”. Porém, só se esqueceu de dizer que realizar o sonho sim. Às vezes mais do que se imagina. O sonho de ser campeão de futebol amador regional também. Montar uma equipe forte, com staff de qualidade, que lhe permita realizá-lo, requer cada vez mais investimento. Entretanto, para quem é apaixonado por futebol, pretende escrever o nome na história de campeões da LCD, vale o preço. Aliás, nosso futebol em seus melhores momentos, sempre contou com homens que não mediram esforços para isso. A história conta que a frente de todo campeão tem: paixão pelo futebol, muito trabalho, coragem e ousadia.

Debutante no certame da Liga Caratinguense de Desportos depois de ter faturado diversas outras competições, o Força Jovem dos Catitas agora corre atrás do sonho do título Regional. Zé Grimaldo e seu filho Valtinho estão despontando como sérios candidatos a entrar pra esse seleto grupo de homens “fortes” do futebol que conquistaram títulos campeões Regionais. Além de contratar a excelência do trabalho de Clayton Lopes e todo seu staff, foram buscar nomes renomados no futebol profissional pra garantir qualidade também em campo. Rodrigo Posso e Walter Minhoca estão entre os muitos que chegaram pra colaborar com Catitas na realização desse sonho. Mais homens como o senhor Zé Grimaldo e seu filho Valtinho tem faltado ao nosso futebol.

Mineiros: Esperança última que morre

Os três representantes mineiros na primeira divisão vivem situações bem distintas na tabela. Porém, ambos com esperança de atingir seus objetivos. O América mesmo tendo perdido mais uma partida e amargando a última posição, ainda sonha em escapar do quase inevitável rebaixamento. Mesmo tendo melhorado seu jogo, os gols não saem como deveriam e consequentemente as vitórias não acontecem.

O Cruzeiro tem demonstrado evolução a cada jogo. A vitória contra o Santa Cruz no Mineirão foi justa e poderia até ter sido com placar mais elástico. Se afastar do Z4 é o primeiro objetivo, chegar numa posição que lhe permita buscar algo melhor é apenas esperança, afinal a Raposa esta a onze pontos do G4. Só mesmo tendo muita esperança.

O Atlético não fez um bom jogo diante do Grêmio. O empate pode ser considerado um ótimo resultado pelo futebol apresentado. Porém, a briga entre os quatro primeiros mantem vivas as chances de título. O torcedor atleticano é sem dúvida um dos mais esperançosos que já vi.

A primeira vez de Tite

Apenas três treinos serão comandados por Tite antes de sua estreia como técnico da seleção brasileira. A partida desta quinta-feira (1/9) contra o Equador em Quito marca na prática o começo da “Era Tite”. Confesso que alguns nomes da convocação me surpreenderam negativamente. Paulinho, Giuliano e Taison, não eram cogitados em nenhuma lista. Assim, Tite deixa claro que com ele não tem essa história de “seleção é dos melhores”. Afinal, esses três estão longe de estarem entre os melhores do momento. Porém, como esta começando um trabalho, conta com uma enorme aprovação popular, e indiscutivelmente conhece muito de futebol, pelo menos um milhão de vezes mais que eu, por exemplo, espero que ele tenha razão. O Equador não será um adversário fácil. Jogando em casa ainda mais difícil. Nesses primeiros jogos, não vamos esperar um futebol vistoso. Em sexto lugar na tabela, nesse momento o resultado é mais importante.

Rogério Silva

