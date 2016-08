PAINEL 30-08-2016

Joel Moreira

O consultor e crítico Joel Moreira manifestou nas redes sociais a respeito da crise da saúde em Caratinga, agravada pelo pronunciamento do bispo Emanuel. Joel comentou: “Muito oportuna essa entrevista do Sr. Bispo colocando o HNSA e a Funec no confronto direto com a sociedade de Caratinga, já que as incongruências citadas são sérias e graves. Cabendo, inclusive, ao prefeito Marco Antônio, bem explicar – e convencer – dos convincentes argumentos que o levaram a tanto se empenhar em inserir a Funec nesse misterioso CONVÊNIO firmado com o HNSA”.

Joel acrescenta: “somente após 1 ano e 9 meses da assinatura de um contrato de 10 anos! Em que, ao final dessa entrevista, ficou também claro que ambas as partes teriam acionado o distrato antecipado, embora não se vejam como tal. Há, portanto, vários pontos que precisam ser melhor e mais objetivamente esclarecidos. Muito bem esclarecidos, aliás, porque os valores em jogo são elevadíssimos e nós, do G6 (Grupo dos 6 cidadãos de Caratinga, dentre os quais eu me incluo), temos enorme dificuldade em aceitar superficiais referências a números, sem uma avaliação mais minuciosa e ampla”.

O DIÁRIO entrou em contato com a Fundação Educacional de Caratinga, através de sua assessoria de comunicação, que comentou que a instituição deverá se posicionar na quarta-feira (30) a respeito do episódio, organizando para tanto documentos e levantamentos para melhor explicar o posicionamento da instituição.

Na Ata em que registrou a reunião entre o bispo e os diretores da Funec, algo chamou atenção na fala do professor Eugênio onde ele cita “a desnecessidade de recorrer a via judicial”. Será que o bispo diocesano chegou a solicitar a entrega do hospital pela forma amigável e caso fosse necessário tentaria via judicial?

Pelo que se percebe o déficit mensal do Hospital é muito mais crítico. Como uma instituição do porte da Fundação Educacional de Caratinga, com respeitável gestão no seu setor, seria, em tese, convidada a reincidir o convênio? Onde iremos chegar com a gestão da saúde em Caratinga? Há anos que esse debate envolvendo dívidas/hospital/gestão não sai das páginas do DIÁRIO.