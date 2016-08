Recorde de gols pelo Regional da LCD

ASBJ aplica goleada, Esplanada e Limoeiro confirmam a boa fase, Catitas ganha do Santa Cruz no ‘clássico’ da rodada

DA REDAÇÃO – Se tem algo que o torcedor não pode reclamar nos jogos do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) este ano é de falta de gols. Mais uma vez a rodada teve muita bola na rede. Só nesta rodada foram 15 gols em quatro jogos. Um recorde nesta edição do certame.

RESULTADOS

Quem colaborou muito para esses números foi a ASBJ que goleou o América de Santa Efigênia por 7 a 0. O Limoeiro visitou o Manchester e venceu por 3 a 0. Outro grande jogo aconteceu no estádio Dr. Maninho. O 1º de Maio perdeu a invencibilidade ao ser derrotado pelo Esplanada por 3 a 1.

SANTA CRUZ 0 X 1 CATITAS

Um dos encontros mais esperados da rodada aconteceu em Santa Rita de Minas. O Santa Cruz que vinha de vitória diante do Santo Antônio por 3 a 0, recebeu o Força Jovem dos Catitas que havia empatado com a ASBJ na rodada anterior. O clima era de clássico e promessa de grande jogo.

Quando a bola rolou, o Catitas tentou tomar as rédeas do jogo e ditar o ritmo. Porém, empurrado pela torcida, o Santa Cruz não ficava atrás e também saía para o ataque. Assim, o jogo foi pegado no meio campo. Marcação dura. Porém, com muita qualidade técnica de ambos. O Catitas trouxe para o jogo o experiente Walter Minhoca que bem marcado não apareceu muito no primeiro tempo. Pelos lados do Gorila, Edgar, Juliano e Netinho davam muito trabalho á defesa formada por Daniel e Jajá. Do outro lado, o goleiro Ricardo Baiano fez bela defesa e evitou o gol do Catitas. O primeiro tempo terminou mesmo em zero a zero.

Para a etapa complementar as equipes voltaram sem mudanças. A disposição continuou a mesma e as duas equipes chegavam forte ao ataque. Porém, faltava acertar a pontaria. Clayton Lopes resolveu mexer no time tirando o volante George e colocando Mateus Maludá. Pouco tempo em campo, o rápido atacante se aproveitou da falha de posicionamento na defesa do tricolor, penetrou na área e com tranquilidade, bateu rasteiro na saída de Ricardo Baiano que nada pode fazer.

Antes do gol, o Catitas teve o meia Geovane Lage expulso depois de uma falta que foi no corpo de Netinho. Como já tinha recebido cartão amarelo, o camisa 8 recebeu o vermelho. O Santa Cruz se atirou ainda mais em busca de seu gol. Apesar de chegar algumas vezes ao gol de Rodrigo Posso, faltou tranquilidade nas finalizações. Apesar de muito luta, o Santa Cruz não conseguiu empatar mesmo com um jogador a mais.

Santa Cruz: Ricardo Baiano, Júlio (Xandinho), Leandro (Negão), Rominho, Afonso, Maike (Danilo), Alan (Cassinho), Jeguinho (Silas), Edgar, Juliano e Netinho. Técnico: João Batista

Catitas: Rodrigo Posso, Jefinho, Daniel, Jajá, Ernane, George (Mateus Maludá), Geovane, Walter Minhoca (Xerife), Leozinho (Kim), Cássio (Danilo), Hércules. Técnico: Clayton Lopes.

Arbitragem: Everaldo Cirino foi o central, auxiliado por Liliane Lopes e Marco Antônio Souza. Num jogo tão “pegado” com marcação forte dos dois lados, recheado de jogadores experientes, o trio teve muito trabalho. Disciplinarmente soube controlar a partida apesar das duas equipes não colaborarem muito. Principalmente os bancos. Tecnicamente, acompanhou as jogadas de perto e não interferiu no placar.

Rogério Silva

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Esplanada 7 3 2 1 0 10 3 7 Limoeiro 7 3 2 1 0 9 2 7 1º de Maio 6 3 2 0 1 7 6 1 Bonja Jr 3 3 1 0 2 4 9 -5 Manchester 0 4 0 0 4 4 11 -7