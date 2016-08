Caratinga receberá evento oficial da ‘Torcida LoL’

Dois caratinguenses seguem na disputa por vagas em campeonato mundial

CARATINGA – No próximo sábado, 3 de setembro, Caratinga receberá um evento oficial da Torcida LoL. Os jogadores ou admiradores de League of Legens se reunirão para a final do International Wildcard Qualifie (IWCQ).

É a primeira vez que este tipo de evento acontece na cidade. A ideia surgiu após o caratinguense Izau Christofer receber o convite de um dos organizadores do evento em Ipatinga, Kesley Henrique. Izau explica que Caratinga tem um público que esperava por um acontecimento deste tipo. “O Torcida LoL é um evento criado de jogadores para jogadores. Então, você poderá conversar e trocar experiências com outros jogadores, além de curtir comidas, bebidas e atrações próprias dos locais do evento e da organização. O Kesley me propôs essa parceria trazendo esse evento para os jogadores daqui da cidade. De início já fiquei bastante animado e disposto em realizá-lo. Vejo que o jogo está se expandindo cada vez mais, tanto no âmbito nacional quanto internacionalmente, e aqui em Caratinga não está sendo diferente, dois jogadores profissionais que saíram daqui da cidade, hoje estão em grandes times do cenário”.

Além de Micael Rodrigues, o ‘MicaO’, atirador da INTZ, Arlindo Neto ‘Element’ joga no Topo pela KLG. “Vejo que esse é um dos fatores no qual o jogo vem crescendo muito na cidade, a batalha e persistência de jovens se tornarem jogadores profissionais”.

A fase de grupos do International Wildcard Qualifier 2016 teve início na quarta-feira (24) e se estende até amanhã com duelos diários entre Brasil, América Latina Norte (LAN), América Latina Sul (LAS), Japão, Rússia/CEI, Oceania, Turquia e Sudeste Asiático (Garena). Em seguida, quatro equipes deixarão o sonho de continuar na luta pelas vagas do Mundial 2016, enquanto quatro avançarão para a fase classificatória, disputada na Ópera de Arame, em Curitiba (PR).

O evento de Caratinga acontecerá a partir das 18h, no Varandão Grill e será transmitida ao vivo a final do IWCQ, onde o INTZ poderá representar Caratinga e o Brasil na conquista por uma vaga no mundial. Ainda há a possibilidade de duelo entre dois caratinguenses, caso a equipe do KLG de Element também chegue à final. “Será uma transmissão oficial, um evento oficial patrocinado pela Riot Games, a distribuidora do jogo, que está dando total apoio em sua realização, assim como aos demais que acontece em Minas gerais, como Ipatinga, Belo Horizonte e Timóteo e nas demais torcidas LoL do Pais. Esse é apenas o primeiro de muitos que estamos pensando em realizar”.

Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site www.sympla.com.br/ ou em três pontos de venda na cidade: Setima Arte Locadora, Loja Tribus e ingressos Delivery. “Comprando o ingresso, você pode ganhar brindes como a Fiora (880 RP), Skin curtindo o verão (1380 RP), Cordão Leona e concorrer a RPs e camisas LoL”, lista o organizador.

Para Izau Christofer, Caratinga não poderia ficar de fora desse tipo de evento. “Vamos torcer para que o nosso conterrâneo Micael “MicaO” Rodrigues jogador da INTZ chegue à final do dia 3, que hoje vem se destacando muito no cenário competitivo. Ganhadora da final da CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends), hoje está na disputa da vaga do tão sonhado mundial, em Caratinga vejo que a torcida é bem dividida, muitos torcem pela INTZ, outros Pain Game e CNB, mas neste momento, no IWCQ somos todos Brasil, somos todos INTZ”.