Caratinga reflete tendência nacional e gera menos emprego em julho

As demissões superaram as contratações. Desde o começo de 2016, mais de 623 mil postos de emprego formal foram fechados em todo o Brasil

DA REDAÇÃO – Pelo 16º mês consecutivo, o número de demissões superou o total de contratações com carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Ministério do Trabalho. Em julho, o saldo entre demissões e contratações foi de menos 94.724 empregos formais. Ao todo foram registradas 1.168.011 admissões e 1.262.735 desligamentos. Caratinga refletiu a tendência nacional e houve 490 admissões contra 663 desligamentos (-173 postos).

No acumulado do ano, segundo o Caged, 623.520 postos de trabalho formal foram fechados, com variação negativa de 1,57% em relação ao mesmo período de 2015. Nos últimos 12 meses (agosto de 2015 a julho 2016), o total de demissões superou o de contratações em 1.706.459, representando uma variação de negativa de 4,18%.

Os setores que registraram as maiores perdas de emprego foram o de serviços (-40.1470 postos), da construção civil (- 27.718 postos), do comércio (-16.286 postos) e da indústria de transformação (-13.298). Por outro lado, os setores agrícola (+4.253 postos) e administração pública (+237) tiveram mais contratações do que demissões em julho.

Segundo o Caged, o desempenho positivo da agricultura está relacionado a fatores sazonais, como cultivo de lavoura temporária em São Paulo; o cultivo de soja, em Mato Grosso; e o cultivo de uva em Pernambuco.

Todas as regiões registraram queda no nível de emprego formal em julho, sendo que a Região Sudeste foi a que teve a maior perda de postos de trabalho, com 661.757 demissões ante 616.119 contratações, com saldo de 45.638 postos a menos. A Região Sul teve saldo negativo de 23.603 postos, Nordeste -19.558 postos, Centro-Oeste -2.219 postos e Norte -3.706 postos de trabalho formal.

O estado de Minas Gerais teve a maior perda de empregos (- 15.345 postos), seguido de São Paulo (-13.795 postos) e Rio Grande do Sul (-12.166). Influenciado pela agricultura, Mato Grosso teve saldo positivo de 2.016 postos de trabalho.

SITUAÇÃO EM CARATINGA

Desde o começo da colheita do café, em abril, Caratinga apresentava mais admissões do que demissões, mas agora com o fim da colheita, o município apresentou no mês de julho, 490 admissões e 663 desligamentos (-173 postos). Como sempre, os setores que mais se movimentaram foram o da agricultura, construção civil, comércio e serviços.

No setor identificado como ‘Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca’, onde se inclui a colheita do café, foram gerados 124 empregos, mas houve 275 demissões (-151). Já a área da construção civil apresentou um dado curioso: 44 admissões e 44 demissões.

O comércio foi outro setor que apresentou salto negativo, sendo 131 admissões diante de 154 desligamentos (-23). Já o setor de serviços, onde se incluem empresas do ramo de crédito, ensino, transporte, comunicação, além de consultórios médicos/odontológicos e clínicas veterinárias, teve saldo positivo de empregos: 145 admissões, 139 demissões (6).

Movimentação de julho

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 490 52,80 928 0,36 134.892 0,04 1.168.011 2) Desligamentos 663 51,96 1.276 0,44 150.237 0,05 1.262.735 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2016 15.152 62,97 24.062 0,37 4.050.913 0,04 39.693.050 Total de Estabelecimentos 4.421 46,70 9.467 0,47 949.186 0,05 8.197.918 Variação Absoluta -173 -348 -15.345 -94.724

Setor: Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 124 35,94 345 0,64 19.377 0,15 83.821 2) Desligamentos 275 39,63 694 1,30 21.146 0,35 79.568 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2016 679 29,43 2.307 0,25 275.488 0,04 1.555.522 Total de Estabelecimentos 248 25,59 969 0,28 87.040 0,05 522.866 Variação Absoluta -151 -349 -1.769 4.253

Setor: Construção Civil

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 44 74,58 59 0,24 18.318 0,04 124.408 2) Desligamentos 44 77,19 57 0,22 20.307 0,03 152.126 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2016 1.237 75,57 1.637 0,41 299.964 0,05 2.661.158 Total de Estabelecimentos 301 51,54 584 0,56 53.663 0,08 400.545 Variação Absoluta 2 -1.989 -27.718

Setor: Comércio

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 131 53,25 246 0,45 29.006 0,05 279.969 2) Desligamentos 154 63,11 244 0,50 31.072 0,05 296.255 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2016 5.520 61,76 8.938 0,58 954.422 0,06 9.219.787 Total de Estabelecimentos 1.704 45,88 3.714 0,56 301.918 0,06 2.770.513 Variação Absoluta -23 2 -2.066 -16.286

Setor: Serviços