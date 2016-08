Conheça o perfil dos candidatos em Caratinga

Maioria possui ensino médio completo e idade entre 40 e 44 anos

CARATINGA – Para o pleito de 2016 já são 288 candidatos a vereadores em Caratinga. No ano de 2012, foram 258 candidatos, ou seja, o número aumentou 11,6%. As estatísticas de candidatura estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Por grau de instrução, a maioria, 95 candidatos, considerando tanto para o cargo de prefeito quanto para de vereador, possui Ensino Médio completo (31.67%). Em seguida são: Ensino Fundamental completo, 55 (18.33%); Superior completo, 53 (17.67%); Ensino Fundamental incompleto, 45(15.00%); Ensino Médio incompleto, 25 (8.33%); Lê e escreve, 15 (5%) e Superior incompleto, 12 (4%).

Por idade, a maioria dos candidatos (58) possui entre 40 e 44 anos. Um dado interessante é que são 10 candidatos entre 18 a 24 anos frente à última eleição municipal em que foram apenas cinco candidatos com esta mesma faixa etária. Além disso, neste pleito apresentou-se um candidato com idade entre 80 e 84 anos. Os demais candidatos possuem 30 a 34 anos (23), 35 a 39 anos (34), 40 a 44 anos (58), 45 a 49 anos (43), 50 a 54 anos (42), 55 a 59 anos (43), 60 a 64 anos (19), 65 a 69 anos (9), 70 a 74 anos (3) e 75 a 79 anos (3).

São 17 vagas para a cadeira de vereador em Caratinga. Os partidos políticos tiveram até o último dia 15 de agosto para apresentar aos cartórios eleitorais os pedidos de registro de candidatura. Os eleitores podem acompanhar de perto todos os registros entregues à Justiça Eleitoral. Basta acessar o sistema DivulgaCand, que também está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Dentro da ferramenta, a página de cada candidato apresentará os dados pessoais, propostas de governo e informações sobre recursos arrecadados e gastos de campanha.