Marco Antônio e Rina Grossi lançam campanha com caminhada pelo Centro

CARATINGA – A Praça Cesário Alvim ficou lotada na manhã de ontem onde aconteceu a concentração para caminhada de lançamento da campanha de Marco Antônio Junqueira (PTB) e Rina Grossi (PSB). Lideranças políticas, como ex-deputado e ex-secretário de estado, Mauro Lobo Martins Júnior, empresários, candidatos a vereadores e diversas famílias se uniram a Marco Antônio e Rina para o lançamento oficial da campanha e a caminhada pelo Centro da cidade.

Muito animado, Marco Antônio Junqueira ressaltou que com todas as dificuldades que encontrou durante sua gestão, conseguiu organizar a prefeitura e pagar R$ 22 milhões de dívidas. “Peço ao povo que nos dê a oportunidade de colher o que plantamos nesses quatro anos, como muita responsabilidade, muito amadurecimento para fazermos uma gestão muito melhor”, disse Marco Antônio.

Mauro Lobo destacou que Marco Antônio foi um gestor num período muito difícil em todas as prefeituras. “Existem muitas complicações, não só de crise, mas algo muito maior, um problema estrutural na gestão pública. Dentro da situação que teve que encarar, Marco Antônio se saiu bem. Ele é nosso conhecido há mais de 20 anos, sempre foi um bom secretário por diversas vezes, bom prefeito, reúne condições para continuar, esperamos que numa situação mais favorável para gestão pública, por isso venho trazer meu apoio a Marco Antônio e Rina, que é uma boa dupla”.

Rina Grossi que tem se dado muito bem com o público feminino e com a comunidade em geral pelo seu carisma, ressaltou que caminha com muita fé e conta com as bênçãos de Deus nessa nova etapa de sua vida. “O povo de Caratinga pode escolher o melhor, que é Marco Antônio. Junto dele farei o possível para termos uma cidade melhor e estamos no rumo certo”.