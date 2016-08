Odiel e Dayvid começam campanha no Bairro Santa Cruz

CARATINGA- Os candidatos a prefeito e vice, Odiel (PMDB) e Dayvid da Academia (PRB), respectivamente, inauguraram na noite de ontem, o comitê de campanha da coligação “A Força do Trabalho e da Experiência” (PMDB, PSDB, PRB, SD, PHS, PRTB, PMB, PMN). O local escolhido foi a Travessa São Vicente de Paula, no Bairro Santa Cruz.

Com a presença de mais de 80 candidatos a vereador e do grande público na inauguração, segundo a coordenação de campanha, a “turma do 15 começa a campanha com pé direito”. O candidato a vice, Dayvid da Academia comentou que se surpreende a cada dia com o modo que têm sido recebidos nas casas, durante visitas realizadas nos bairros da cidade. “Tanta hospitalidade do povo de Caratinga me emociona”.

O candidato a prefeito Odiel, ainda citou a necessidade de fazer uma campanha pautada na responsabilidade. “É melhor ter a humildade e trabalho para colher bons frutos. É isso que meu pai me ensinou quando era jovem e ainda plantava tomate no distrito de Santa Efigênia”.

No palanque do 15, ainda estiveram presentes o deputado federal, Mauro Lopes (PMDB) e o ex-prefeito Ernani Campos Porto (PSDB), que declarou apoio à candidatura de Odiel e Dayvid. Mauro Lopes afirmou que o sentimento é de entusiasmo. “A união dos homens de bem para construir uma Caratinga melhor e um futuro para as crianças”, ressaltou. Já Ernani comentou que Odiel “saiu de uma família humilde e do campo e com muito trabalho e esforço é hoje o candidato do futuro de nossa cidade”.