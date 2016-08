Escola Estadual Princesa Isabel comemora 107 anos de fundação

CARATINGA – Na última quarta-feira (24), a Escola Estadual Princesa Isabel comemorou 107 anos de fundação. Para falar de uma data tão especial, o DIÁRIO publica artigo do professor Noé Neto, abordando o assunto e fazendo um apanhado da evolução desta instituição de ensino.

Homenagem aos 107 anos da Escola Estadual Princesa Isabel

(Noé Neto)

Era 24 de agosto de 1909, os ventos que antecedem a primavera fariam florescer na cidade das palmeiras sua primeira escola, o grupo escolar São João.

37 anos se passaram e a mais bela flor da Praça Cesário Alvim, mantinha sua cor, espalhava seu brilho, enquanto a chegada de mais uma primavera florescia no coração dos caratinguenses o desejo de homenagear a eterna princesa do Brasil. Estimulados pelo jornalista Leonel Fontoura, a escola, que a essa altura já se chamava E. E. Benedito Governador Valadares, passou a se chamar E. E. Princesa Isabel, em 20 de setembro de 1946.

A construção imponente de fachada voltada para o conjunto arquitetônico da praça das palmeiras é mais que uma construção, é coração de mãe acolhendo diariamente seus 1200 alunos, distribuídos do 1º ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio e abraçando a Educação de Jovens e Adultos e ao curso normal de nível médio.

Oh princesa caratinguense! A horizontalidade de sua fachada, os arcos de sua entrada e suas janelas enfeitadas, são carícias aos olhos de quem por aqui passa. Não há como passar por ti despercebida.

Para o nosso município és patrimônio histórico e cultural, para nós és aconchego, encanto e emoção no sentimento de unidade, buscamos todos os dias o mesmo ideal.

Em seu hino, cantamos a exaltação da esperança que só a educação traz. Educação beleza, tesouro dos sábios, futuro esplendoroso com certeza. Sua bandeira tremulando, mostra o branco da paz, a coroa da princesa e o triângulo das Gerais. Floreada de camélias, símbolo da luta abolicionista, reverencia seu filho maluquinho e sua alma de artista.

Hoje sopram sobre nós ventos fortes da mudança, reformando sua beleza e renascendo a esperança. Reformar é renascer, reflorescer, desabrochar a cada amanhecer onde se transmite o saber. Reformar é um sentimento de esperança, que nos permite continuar na luta para educar, jovem, adulto e criança.

Com orgulho te vejo completar 107 anos, com a energia de uma jovem, a experiência de uma anciã e a alma de uma princesa que nunca perderá a realeza.