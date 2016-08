Noite de homenagens e de lançamento de projeto no MAC

CARATINGA – Na noite da última quarta-feira (24), o MAC (Movimento Amigos de Caratinga) realizou reunião festiva para homenagear os pais pertencentes ao seu quadro e para lançar mais um projeto. A diretora executiva da ONG – Leninha – iniciou a reunião, solicitando aos pais presentes que se posicionassem em lugar de destaque para que fossem homenageados. A senhora Elzi Russo Amorim, mãe do cartunista Edra, fez a leitura de um belo texto de sua autoria, dedicado aos pais, que também foram homenageados pela professora Lígia Maria dos Reis Matos, com a leitura de um texto baseado na música “Pai”, gravada pelo cantor Fábio Júnior, a qual foi interpretada em seguida pelo cantor Dedéu, emocionando a todos os presentes.

Lígia Matos, representando o vereador Fausto, fez a entrega ao presidente Eugênio Maria Gomes, de uma Moção de Louvor e Aplausos concedida ao MAC, pela Câmara Municipal de Caratinga. Eugênio falou da importância do recebimento daquele reconhecimento ao MAC e solicitou que fosse oficializado o agradecimento ao autor da Moção (vereador Fausto), assim como a todos os vereadores.

Na oportunidade, o presidente falou sobre o mais novo projeto da Organização: o lançamento, na primeira quinzena de setembro, da segunda edição da Cartilha do Eleitor, da qual ele é coautor, ao lado da escritora Marilene Godinho. “Desta vez, o nosso público alvo será composto pelos alunos do Ensino Médio da Rede

Estadual de Ensino. A cartilha, patrocinada pela UNEC TV e ilustrada pelo Edra, sem qualquer vínculo partidário, traz uma linguagem clara, precisa, sobre a importância do voto limpo, do voto honesto, na eleição dos nossos representantes nos Poderes Executivo e legislativo. Firmamos uma importante parceria com a 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE), através da professor Landislene Gomes (Landinha) e esperamos atingir a todos os alunos da Rede, colaborando com o processo democrático”, esclarece Eugênio Gomes, escritor e colunista do jornal DIÁRIO DE CARATINGA.