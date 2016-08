Capotamento na BR-116, em Ubaporanga

UBAPORANGA – Uma picape Fiat Strada capotou no km 517 da BR-116, próximo ao “Campo do Ivan”, em Ubaporanga. O acidente aconteceu na madrugada de ontem. Os bombeiros militares encontraram o condutor Dárcio Cerqueira, de 28 anos, já fora do carro. Apesar da condição do acidente, o motorista sofreu apenas escoriações leves, embora ele estivesse bastante desorientado, dizendo coisas desconexas.

Os bombeiros comunitários de Ubaporanga também atuaram na ocorrência e junto com os militares, vasculharam à procura da esposa de Dárcio que, segundo ele, estaria no carro.

Porém, ela foi encontrada em sua residência momentos depois. Ao chegar ao local do acidente, a esposa da vítima sofreu uma crise nervosa e precisou ser levada para o Pronto Atendimento Microrregional (PAM) de Caratinga, onde seu marido também foi atendido.