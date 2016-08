Polícia Ambiental cumpre mandados e apreende armas na zona rural de Inhapim

CARATINGA – A Polícia Ambiental cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã de ontem durante o desenrolar de mais uma etapa da Operação Alferes Tiradentes. As ações foram desencadeadas no Córrego da Boa Sorte e no Distrito de São Tomé, zona rural de Inhapim, e tiveram como saldo a apreensão de armas e munições, além da prisão de uma pessoa.

CÓRREGO BOA SORTE

Os militares estiveram na casa de Francisco Camilo Rodrigues, 50 anos. Durantes as buscas, os policiais encontraram nas imediações da residência, um embornal contendo uma espingarda calibre 36. Conforme a Polícia Ambiental, foi constatado que o embornal foi arremessado pelo suspeito como uma forma de se livrar do flagrante. Os policiais também apreenderam uma sacola contendo 21 munições calibre 36, sendo 19 intactas e cinco recarregadas, além de 50 espoletas.

Segundo a Polícia, Francisco disse ser o dono da arma e confessou ter tentado se livrar dela quando viu a chegada da viatura.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Inhapim.

DISTRITO DE SÃO TOMÉ

Uma equipe da Policia Ambiental esteve em um imóvel localizado na Rua Antônio Avelino Chaves, Distrito de São Tomé, onde apreendeu seis armas de fogo.

O proprietário das armas não se encontrava no imóvel e sua esposa disse que ele estava trabalhando na zona rural, porém não soube precisar o local. Durante as buscas, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, uma espingarda ‘polveira’, uma carabina calibre 22, além de uma coronha de revólver, uma munição 9mm, diversas munições e um pio de caça.

Em seguida, os militares foram até o paiol da propriedade, tendo recolhido duas espingardas ‘polveira’, diversos frascos com pólvora, espoleta e chumbo, quatro redes de emalhar, um arrastão e aparelhos de pesca de uso proibido para a categoria amador.

Os materiais foram recolhidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil. Até o final desta edição o dono do material não tinha sido detido.