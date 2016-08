FILMES BASEADOS EM FATOS REAIS

Muitos espectadores são apaixonados pelo cinema por causa da proximidade com a ficção, eventos que nunca imaginaria que pudessem acontecer na realidade. Ocorre que muitos filmes que são baseados em fatos reais teriam sua verossimilhança questionada se por acaso fossem produções de ficção. Estas histórias contam narrativas tão inacreditáveis que só pode-se chegar à conclusão de que precisam ser verdade, já que dificilmente algum cineasta chegaria a ter tanta criatividade assim! Confiram abaixo 10 filmes que se basearam em eventos que realmente aconteceram!

O HOMEM ELEFANTE (1980 – De David Lynch – Com John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft – Drama)

Depois de ser criado em um circo como aberração, homem que tem uma deformação no rosto que lhe faz parecer com um elefante é levado por homem de classe social abastada, virando sensação da sociedade. Mas os verdadeiros sentimentos das pessoas começam a aflorar quando seus interesses caem por terra. Indicado a oito Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. É baseado na história de John Merrick.

MEU PÉ ESQUERDO (1989 – De Jim Sheridan – Com Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Alison Whelan – Drama)

Baseado na história real do escritor e artista plástico Christy Brown, deficiente físico que só podia movimentar o pé esquerdo e enfrentou vários obstáculos até alcançar o reconhecimento da família, do público e da crítica. Indicado a 5 Oscar, venceu o de Melhor Ator para Daniel Day-Lewis.

ERIN BROCKOVICH: UMA MULHER DE TALENTO (2000 – De Steven Soderbergh – Com Julia Roberts, Albert Finney, David Brisbin – Drama)

Erin Brockovich é uma mãe de três filhos que começa a trabalhar em um escritório de advocacia. Ela descobre várias fichas médicas arquivadas que estão envolvidas com casos de contaminação de água. Erin então começa uma difícil luta que mobiliza centenas de pessoas em busca de uma indenização milionária.

PRENDA-ME SE FOR CAPAZ (2002 – De Steven Spielberg – Com Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen – Aventura)

Baseado no livro de Frank W. Abagnale, Steven Spielberg, vencedor do Oscar por O Resgate do Soldado Ryan e A Lista de Schindler, dirige essa saga de um criminoso com bom humor e originalidade. Leonardo DiCaprio é um mestre dos disfarces que é perseguido ao redor do mundo por um agente do FBI interpretado por Tom Hanks. Indicado a 2 Oscar.

A VIDA DE DAVID GALE (2003 – De Alan Parker – Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney – Policial)

David Gale é um conceituado professor universitário e ativista contra a pena de morte. Ele, no entanto, é acusado do assassinato de Constance, sua amiga e colega de trabalho e acaba sendo condenado à pena de morte. Dias antes da execução, David concede uma entrevista exclusiva à repórter Bitsey Bloom, onde novas revelações sobre o seu caso podem aparecer.

O EXORCISMO DE EMILY ROSE (2005 – De Scott Derrickson – Com Laura Linney, Tom Wilkinson, Jennifer Carpenter – Terror)

O filme conta o drama vivido por uma jovem de 19 anos supostamente possuída pelo demônio, em um caso reconhecido pela Igreja Católica. Um padre é acusado de matá-la em uma sessão de exorcismo. Enquanto isso, o promotor diz que a garota tinha epilepsia psicótica. A trama enfoca os dois lados da história, deixando a reflexão para o espectador.

NA NATUREZA SELVAGEM (2007 – De Sean Penn -Com Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone – Drama)

Depois de sua graduação, o estudante Christopher McCandless abandona todas as suas posses e se aventura na estrada com a ambição de ir para o Alasca, sem dar notícias para sua família de seu paradeiro. O ator e diretor Sean Penn conta com a ótima trilha sonora de Eddie Vedder (Pearl Jam) para contar a história real do jovem que misteriosamente sai de casa e viaja sem nenhum dinheiro, no qual ele faz questão de abandonar logo no começo de sua jornada. O filme investiga os reais motivos que levaram Christopher a tomar essa decisão e quais as consequências dessa decisão nele e nas outras pessoas que passam por seu caminho.

O IMPOSSÍVEL (2012 – De Juan Antonio Bayona – Com Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Geraldine Chaplin – Drama)

A história de uma família que vai passar as férias de Natal na Tailândia, se hospedando em um luxuoso hotel perto da praia. Porém, algo improvável acontece: um tsunami. Começa então a luta pela sobrevivência em meio a tragédia que se instaura no lugar. O espanhol Juan Antonio Bayona consegue passar a todo o momento a sensação de desconforto e apreensão de seus personagens. Não sabemos quem vai sobreviver, se a família conseguirá se reunir novamente e nem mesmo se haverá ajuda local. Aos poucos, vamos descobrindo cada pequena vitória do grupo que sobreviveu.

ARGO (2012 – De Ben Affleck – Com Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman – Drama)

A história real da operação secreta cuja missão era resgatar os seis diplomatas americanos que se refugiaram na embaixada canadense no Irã após uma revolução. O agente Tony Mendez decide se infiltrar no país sob a alegação de estar procurando locações para um filme. Venceu 3 Oscar, incluindo Melhor Filme.

O LOBO DE WALL STREET (2013 – De Martin Scorsese – Com Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey – Comédia)

A história baseada em fatos reais de Jordan Belfort, um sujeito que virou milionário com operações escusas em Wall Street e que mantinha uma vida recheada de muito sexo e drogas. O filme, apesar de ter muitas cenas de humor, não é uma comédia propriamente dita, porém com tantas cenas que beiram ao absurdo (e que estão no livro escrito pelo próprio Belfort), o longa acaba por ter um tom escrachado.

Warny Marçano é blogueiro do WCinema (www.wcinema.blogspot.com), composto por resenhas de filmes e notícias em geral da sétima arte.

Dúvidas, elogios e sugestões, favor enviar para o meu e-mail: warnymarcano@gmail.com