COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Os dois lados da tabela

Antes do início de qualquer competição, é normal se apostar neste ou naquele como favorito ao título. No Campeonato Regional não é diferente. Dos dez participantes desta edição, apontei metade deles com potencial pra chegar a final: Limoeiro, Santa Cruz, ASBJ, Catitas e Esplanada. Porém, quando a bola rolou, além desses que estão confirmando na prática a boa campanha que se esperava, vale uma observação elogiosa a participação do 1º de Maio. Dois jogos, duas vitórias; o primeiro campeão da história da Liga Caratinguense de Desportos não apostou em jogadores “medalhões” como sempre, pelos poucos recursos, conta mais com o pessoal da casa e alguns amigos. Entretanto, isso até o momento não tem sido empecilho para uma campanha de 100% de aproveitamento. Nesta rodada, imagino terá seu primeiro grande teste, pois jogará contra o Esplanada, um dos candidatos a conquistar o certame. É jogão!

Na outra ponta da tabela, a decepção tem sido o simpático time do Manchester. Sempre presente nas últimas edições do campeonato, o time de Ubaporanga sempre me deixa com esperança de vê-lo fazer boa campanha. Afinal, tem bons jogadores. Mas, na prática esta vem sendo decepcionante. Nesta rodada irá receber o Limoeiro. Terá que se superar.

Nos demais confrontos teremos o esperado jogo entre Catitas e Santa Cruz, em Santa Rita de Minas; e ASBJ x América de Sana Efigênia, em Bom Jesus do Galho. Mais uma rodada que promete muito.

Parada dura para mineiros

A rodada de final de semana para os três mineiros na elite não será nada fácil. Nem mesmo o Cruzeiro que receberá o Santa Cruz (19º colocado com apenas 19 pontos). O tricolor pernambucano precisa pontuar fora de casa. Por isso deve jogar bem fechado e marcando muito forte a exemplo do que já fez no clássico contra o Sport pela Copa Sul-americana. Portanto, a torcida cruzeirense, que deve ir em ótimo número ao Mineirão, domingo (28), 11 horas, vai precisar ter paciência pra sair o primeiro gol.

O América irá a Salvador encara o Vitória que na última semana jogou três vezes. Portanto, deve estar desgastado fisicamente. Mesmo assim, em casa e precisando pontuar pra sair da zona de rebaixamento, irá com tudo pra cima. Ao Coelho cabe ser inteligente, segurar a pressão inicial e contar com o relógio a seu favor. A torcida baiana irá cobrar de seu time que vença o lanterna a qualquer custo. Assim, quem sabe da pra encaixar um contra ataque.

O Atlético, sem dúvida, é quem terá o adversário mais qualificado pela frente. Enfrentar o Grêmio em casa é sempre complicado. Ainda mais sem saber se contará com Victor, Marcos Rocha e Rafael Carioca. Porém, pelo elenco que tem, Marcelo Oliveira não pode reclamar de falta de opções.

Os jogos vão começar!

145 mil ingressos já foram vendidos para a Paralimpíada em 24 horas. Os jogos que começarão no próximo dia 07 de Setembro tem tudo pra ser mais um grande sucesso de público, recordes e principalmente exemplo de superação. É bom saber que até mesmo o número de voluntários é enorme pra colaborar com a organização. Afinal, na maioria das vezes, temos muito mais a aprender com atletas paralímpicos, do com os chamados “normais, sem deficiência”. Determinação, garra e principalmente humildade. Ainda bem que poderemos assistir em muitos canais fechados de TV, já que nos abertos a cobertura é bem mais modesta.

Rogério Silva

