Painel 27-08-2016

Sicoob Credcooper

Ontem teve início a ‘I Feira de Negócios Agropecuários’ do Sicoob Credcooper. O evento, que se encerra hoje, acontece no sítio Ycambi Ranch, localizado à Rodovia MG-425, km 1, conhecida como Rodovia do Álcool, já está sendo considerado um sucesso e atraiu cerca de 50 empresas, que montaram estandes para expor os seus produtos.

Sicoob Credcooper II

Quando todos falam em crise, por meio do Sicoob Central Crediminas e do Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob), o Sicoob Credcooper conseguiu financiar em torno de R$ 30 milhões para realização da feira. Realmente um gol de placa feito pela cooperativa, que tem Kdner Andrade Valadares como presidente de seu Conselho de Administração.

Política

Começou ontem a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão destinada aos candidatos a prefeito e vereador nas eleições de outubro. Este ano, em razão das alterações introduzidas pela Lei 13.165/2015 (Reforma Eleitoral), a propaganda será mais curta. O período foi reduzido de 45 para 35 dias, terminando no dia 29 de setembro.

Política II

Em Caratinga, os tempos dos candidatos no rádio e na TV ficaram assim estabelecidos:

– Doutor Welington (DEM), candidato pela coligação ‘Por Uma Caratinga Mais Justa’ tem 1 minuto e 24 segundos;

– Enoque Batista Gonçalves (PT), candidato pela coligação ‘Com a Força do Povo’, tem 2 minutos e 6 segundos;

-Márcio Didi (PROS), candidato pela coligação ‘Caratinga tem Jeito’ tem 27 segundos;

– Marco Antônio Ferraz Junqueira (PTB), candidato pela coligação ‘Caratinga no Rumo Certo’, tem 2 minutos e 38 segundos;

– Odiel de Souza (PMDB), candidato pela coligação ‘A Força do Trabalho E da Experiência’, tem 3 minutos e 10 segundos,

– Van Gogh (PSOL) tem 15 segundos.

Turma do 14

Marco Antônio Junqueira (PTB) e Rina Grossi (PSB) iniciam na manhã de hoje a campanha eleitoral. Às 9h, eles estarão na Praça Cesário Alvim, de onde partem em caminhada pelas ruas do centro de Caratinga. Após a caminhada, os candidatos têm na agenda encontros com representantes da cidade e dos distritos.

Conselhos

Já diz o velho ditado, “se conselho fosse bom, seria vendido e não dado”. Mas vale publicar as orientações enviadas por um leitor. Inicialmente, ele pede para pensar sobre: “Política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem moral, ciência sem humanidade e coração sem caridade”. Depois acrescenta citando uma frase dita em 1855 pelo cacique Seattle, da tribo Suquamish: “Quando a última árvore estiver cortada. Quando o último rio estiver poluído. Quando o último peixe for pescado. A humanidade entenderá que dinheiro não se come”. Para finalizar: “Busquei a Deus e não O encontrei. Busquei a mim mesmo e me perdi. Busquei o irmão e encontrei os três”.