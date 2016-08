Feijoada do Lar dos Idosos é neste domingo (28)

CARATINGA – Um dos eventos mais tradicionais de Caratinga será no próximo domingo (28), a Feijoada do Lar dos Idosos acontecerá das 11h às 14h e será realizada no terraço da instituição, situado na Rua DeputadoDênio Moreira de Carvalho, 1139, Bairro Santa Cruz.

Os ingressos custam 20 reais e estão sendo vendidos com os vicentinos e também no Irmão Supermercados, Supermercado Soares e na portaria do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha.

Para esse ano, a direção organizou uma programação que contará com música ao vivo. Vale ressaltar que o consumo de bebidas será cobrado separadamente. “Venham nos prestigiar, pois além de saborear um delicioso prato, irão ajudar no pagamento das despesas do Lar dos Idosos, dentre elas o 13º salário dos funcionários”, convida o vice-presidente Bizuca.