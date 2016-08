Estiagem preocupa, mas Copasa afirma que vazão é suficiente para abastecimento de Caratinga

DA REDAÇÃO- Quem passa diariamente pela captação de água bruta da Copasa, no Córrego do Lage, tem se mostrado bastante preocupado devido ao quadro de estiagem na região. Recentemente, a Copasa afirmou que as obras de captação de água no Rio Preto, em Piedade de Caratinga, seriam iniciadas neste ano, devendo garantir a produção de mais 100 litros/segundo, com a finalidade de complementar o abastecimento de Caratinga. No entanto, a população está apreensiva com a situação do abastecimento enquanto a obra não é licitada e finalizada.

De acordo com a Copasa, o projeto das obras está em fase de contratação, através de processo de licitação. Inicialmente, no cronograma, a conclusão das obras está prevista para outubro de 2017. O valor total está orçado em R$ 5,153 milhões, recurso esse que já teria sido assegurado pela Copasa. Porém, moradores de Piedade de Caratinga não têm se mostrado satisfeitos e temem que falte água naquela localidade.

Durante coletiva realizada no último dia 5 de agosto, a Companhia afirmou que a vazão do Córrego do Lageestava em 170 litros/segundo, considerada suficiente para abastecer toda a cidade. No entanto, muitas pessoas têm entrado em contato com o DIÁRIO DE CARATINGA, afirmando que moradores das proximidades da captação, já estão tendo problemas de abastecimento. Alguns temem que rodízios de abastecimento sejam iniciados sem obedecer aos cronogramas estabelecidos, como aconteceu no ano passado.

A Reportagem entrou em contato com a Copasa, no entanto a Companhia informa que a vazão do Córrego do Lage, no momento, é suficiente para o abastecimento da cidade. “Mesmo assim, sempre recomenda o uso racional da água, com medidas simples para evitar o desperdício”.